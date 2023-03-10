Афиша Одессы 10-12 марта: идем на бесплатные выставки и ярмарки

Несмотря на теплые выходные, мы все равно приглашаем вас посетить интересные события. Тем более что большинство из них можно совместить с прогулкой.
- Что: Выставка ко Дню рождения Бориса Литвака
- Где: Пушкинская, 51, Дом с ангелом
- Когда: 10 марта, 13:00
- Что: Выставка «Шаг за шагом»
- Где: Преображенская, 35а, б-ка Багрицкого
- Когда: 10 марта, 16:00
- Что: Открытие проекта «Акриловые крылья»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 10 марта, 16:00
- Что: Философский клуб
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 11 марта, 11:00
- Что: Благотворительная ярмарка и праздничный концерт
- Где: Парк Горького
- Когда: 11-12 марта, 12:00-20:00
- Что: Благотворительный концерт «Весеннее настроение»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 11 марта, 14:00
- Что: Читки современной драматургии
- Где: Ришельевская, 33, 4-й этаж
- Когда: 11 марта, 18:00
- Что: День поддержки
- Где: Стадион «Чорноморець»
- Когда: 12 марта, 13:00.