Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы 1-4 августа: бесплатные лекции, презентации и путешествие онлайн

Афиша Одессы 1-4 августа: бесплатные лекции, презентации и путешествие онлайн

Встречаем последний месяц лета. Август – это как вечер воскресенья. Грустно, что лето заканчивается, что мы так и не почувствовали его вкуса по полной. Что вместо ночных дискотек, путешествий, пляжей и развлечений – тревоги и обстрелы. Итак, нам остаются борьба и надежда, с которыми мы ждем Победы.

  • Что: Йога
  • Где: пер. Азарова
  • Когда: Каждое утро, 7:00

Афиша, йога

День арбуза

афиша, лекция

Млечная Одесса

Афиша, презентация

Афиша, лекция онлайн

Афиша, читательский клуб

Афиша, виртуальное путешествие

  • Что: Детский киноклуб
  • Где: Академика, Королева, 46, Областная библиотека для юношества
  • Когда: 4 августа, 15:00

Афиша, детский киноклуб

Каждый вторник и каждую пятницу:

Украинский разговорный клуб:

  • грамматика;
  • лексика;
  • игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского, 11:00

Афиша, разговорный клуб

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Афиша, английский язык

Каждую среду и субботу:

Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00

Немецкий

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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