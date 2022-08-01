Афиша Одессы 1-4 августа: бесплатные лекции, презентации и путешествие онлайн

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 15 – 17 июля Середина лета и года. Необычайно тяжелого для всех нас. Тем не менее, мы живем и искусство, спорт, новые знания – это то, что нас оставляет людьми и держит на плаву. Так что не пренебрегайте этими событиями, тем более что они бесплатны. Но не забывайте о правилах безопасности в военное время. ПОДРОБНЕЕ