Афиша Одессы 1-4 августа: бесплатные лекции, презентации и путешествие онлайн

Встречаем последний месяц лета. Август – это как вечер воскресенья. Грустно, что лето заканчивается, что мы так и не почувствовали его вкуса по полной. Что вместо ночных дискотек, путешествий, пляжей и развлечений – тревоги и обстрелы. Итак, нам остаются борьба и надежда, с которыми мы ждем Победы.
- Что: Йога
- Где: пер. Азарова
- Когда: Каждое утро, 7:00
- Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека
- Где: Онлайн
- Когда: 1-15 августа
- Что: Габриель Гарсия Маркес. Путь к «Ста годам одиночества»
- Где: Онлайн
- Когда: 2 августа, 12:00
- Что: Лекция Тараса Гончарука «Чумацкая Одесса XVI-XIX вв.»
- Где: Троицкая 49/51
- Онлайн
- Когда: 2 августа, 15:00
- Что: Презентация книги «Мир идей Степана Бандеры и вызовы XXI века»
- Где: Онлайн
- Когда: 2 августа, 19:00
- Что: София Корн. Идиш: язык львовских лавок, подольского вандализма и УНР
- Где: Онлайн
- Когда: 2 августа, 20:00
- Что: Читательский клуб. Обсуждение книги Юлии Кубай «Идеальность»
- Где: Онлайн
- Когда: 3 августа, 19:00
- Что: Виртуальное путешествие «Водоемы Киева»
- Где: Онлайн
- Когда: 4 августа, 12:00
- Что: Детский киноклуб
- Где: Академика, Королева, 46, Областная библиотека для юношества
- Когда: 4 августа, 15:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Украинский разговорный клуб:
- грамматика;
- лексика;
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского, 11:00
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую среду и субботу:
Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1).