Афиша месяца в Одессе: девиз января — романтика и любовь

Новогодние и рождественские праздники всегда хочется провести так, чтобы с радостью вспоминать о них весь год. У одесситов есть шанс вспоминать с улыбкой весь январь — яркие концерты и спектакли, веселые шоу и признанные классические постановки не позволят им скучать в течение всего января.

Театры: о судьбе с улыбкой и печалью

20 января в помещении украинского театра состоится спектакль «Империя ангелов» харьковского авторского театра «Может быть». Постановка, которую смогут увидеть одесситы, создана по бестселлеру французского писателя Бернара Вебера. Это наполненный тонким юмором и глубоким смыслом рассказ о любви и мечте, который затрагивает самые потаенные струны души.

В ролях: Антон Жиляков, Владимир Маркович, Александр Шпилевой, Роман Жиров, Марина Козюлина, Ирина Мишина.

Стоимость билетов — от 100 до 450 грн.

22 января в театре музыкальной комедии пройдет комедийный спектакль «Идея фикс». Вдова с десятилетним «стажем» Евлампия Феодоровна хочет снова выйти замуж. Она дает объявление в газету и, посоветовавшись с картами Таро, принимает решение выбрать будущего спутника из пяти первых претендентов…

В ролях: Лариса Удовиченко, Марат Башаров, Сергей Колесников.

Стоимость билетов — от 299 до 1999 грн.

26 января в театре музыкальной комедии одесситы смогут увидеть спектакль «Варшавская мелодия-2». Трогательная история любви винодела Виктора и польской студентки Гели никого не оставит равнодушным. Это рассказ о любви, которая не принесла молодым людям счастья. Но встреча спустя сорок лет вновь может изменить судьбы героев…

В ролях: Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Екатерина Степанкова, Владимир Заднепровский.

Стоимость билетов — от 180 до 780 грн.

Концерты: семейное шоу и ностальгические песни

1 января на сцене филармонии выступят артисты Киевского театра двойников с пародийной программой «Один в один». Зрителей будут развлекать известные артисты в образе Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Жанны Агузаровой, Ирины Билык, Майкла Джексона и других. Кроме того, свое искусство покажут артисты оригинального жанра, пародий и синхро-буфонады.

Стоимость билетов — от 200 до 500 грн.

9 января в зале филармонии состоится концерт хора имени Веревки «Рождество идет по миру», созданный в лучших украинских традициях. Зрители услышат исполнение колядок и щедривок, фольклорную феерию от виртуозов оркестра народных инструментов, увидят захватывающие танцы и великолепные костюмы.

Стоимость билетов — от 150 до 520 грн.

11 и 12 января Дом клоунов приглашает на рождественско-новогоднее шоу Orange Mood. Зрителей этого семейного шоу ждут фокусы и трюки, пародии, игры, конкурсы, призы, клоунада и только счастливые билеты. Кроме того, гостям обещают сюрпризы от Санты и бесплатные фото с клоунами.

Стоимость билетов — от 100 до 220 грн.

13 января в оперном театре состоится концерт киевского симфонического оркестра Lords Of The Sound. Grand Christmas. Коллектив был основан в 2014 году Андреем Новаторовым и Виталием Саражинским. Музыканты играют произведения современных композиторов, творящих в сфере киноиндустрии, участвуют в фестивалях, празднованиях дней города, совместных проектах с ведущими артистами страны. Сейчас репертуар оркестра составляет более 300 произведений различных жанров и направлений.

Стоимость билетов — от 240 до 1290 грн.

15 января в оперном театре одесситы смогут увидеть знаменитый балет «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Раду Поклитару. «Киев Модерн Балет» завоевал внимание всего балетного мира, а любая его постановка превращается в яркое и эмоциональное событие. В 2007 году спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» получил «Киевскую пектораль» в номинации «Событие года».

Стоимость билетов — от 50 до 950 грн.

25 января в театре музкомедии выступит вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица». Этот легендарный белорусский коллектив появился в 1972 году и сразу же приобрел множество почитателей. В их активе — награды и диски, зарубежные гастроли и участие в престижных фестивалях. Концерт поможет поколению 1980-х окунуться в ностальгические воспоминания и услышать самые любимые песни.

Стоимость билетов — от 150 до 650 грн.

Начало спектаклей и концертов — в 19.00.

Актеры Orange Mood ждут своих зрителей в 12.00, а Lords Of The Sound — в 19.30.

КИНО

ФЭНТЕЗИ

1 января в одесских кинотеатрах состоится премьера фильма, созданного в Украине, «Адская хоругвь, или Рождество казацкое».

В ролях: Артур Новиков, Арам Арзуманян, Даниил Каменский.

Сюжет. Как гласит легенда, казацкий род существует на свете, пока казаки защищают свою землю от врагов, а тем, кто сложил голову в бою, прощаются все грехи. Этот закон не нравится черту, и он заключает пари со Святым Петром: если ему удастся покорить и удержать до Рождества лучшего и самого храброго казака Семена, то он получит возможность уничтожить весь казацкий род. Но на казака не действуют чары и его невозможно запугать или купить.

КОМЕДИЯ

9 января на экраны города выйдет картина, созданная голливудскими мастерами жанра «Дулитл».

В ролях: Роберт Дауни-мл., Том Холланд, Эмма Томпсон, Антонио Бандерас.

Сюжет. Потеряв свою жену семь лет назад, эксцентричный доктор Джон Дулиттл, самый известный врач и ветеринар в Англии времен правления королевы Виктории, прячется от мира за высокими стенами своего особняка в компании экзотического зоопарка. Но когда молодая королева серьезно заболевает, Дулиттл отправляется в морское путешествие, чтобы найти мифический остров, где существует лекарство от этой болезни. В своем путешествии он встречает старых врагов и открывает удивительных существ.

ТРИЛЛЕР

23 января зрители смогут увидеть фильм, поставленный итальянскими кинематографистами «Девушка в лабиринте».

В ролях: Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони.

Сюжет. Саманту похитили 15 лет назад. По прошествии полутора десятков лет ее находят в ужасном состоянии в лесу, и с ней начинает общаться доктор Грин, психиатр, который пытается найти в ее спутанном сознании подсказки к тому, где ее держали и кто был ее мучителем. Также по следам похитителя идет частный детектив Бруно Генко, у которого есть свои причины добраться до преступника первым.

Фото: moemisto.ua

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