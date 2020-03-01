Абонплата на воду в Одессе: кто и сколько будет платить?

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», до 1 мая 2020 года все совладельцы многоквартирных домов должны определиться, какой договор заключить с поставщиками коммунальных услуг. Также законом определено, что при заключении с индивидуальных договоров потребителям ежемесячно будут начислять абонплату. «Инфоксводоканал» уже проинформировал о том, что с февраля потребителям, которые обслуживаются по индивидуальным договорам, будут начислять плату за абонентское обслуживание.

Для жителей многоквартирных домов она установлена в следующих размерах:

для абонентов, дома которых не оборудованы приборами учета воды (в том числе – нежилые помещения) – 20,03 грн. с НДС в месяц;

для абонентов, дома которых оборудованы одним счетчиком (в том числе – нежилые помещения) – 26,52 грн. с НДС в месяц;

для абонентов, дома которых оборудованы двумя и более счетчиками (в том числе – нежилые помещения) – 29,81 грн. с НДС в месяц.

Абонплата будет начисляться потребителям независимо от использования воды в определенный период. То есть, если вы уехали и водой не пользовались, заплатить абонплату все равно придется.

Как пояснили нам в пресс-службе «Инфоксводоканала», ранее сумма абонплаты входила в тариф. Теперь деньги за доставку воды в квартиры, обслуживание инженерных сетей, а также ведение договоров будут рассчитывать отдельно. Нововведения не касаются жителей частного сектора — для них все остается по-прежнему.

Таким образом в мартовских платежках потребители, заключившие с «Инфоксводоканалом» индивидуальные договора, получат платежки с двумя расчетными счетами.

ВАЖНО ЗНАТЬ! «Инфоксводоканал» сообщил о том, что абонплата будет покрывать затраты на обслуживание (поверку) приборов учета воды.

Полезные телефоны

По вопросам водоснабжения обращайтесь колл-центр «Инфоксводоканала» по телефонам, которые работают круглосуточно:

(048) 780-55-05, (048) 705-55-05 (бесплатно со стационарных телефонов);

(068) 905-55-05, (093) 17-00-155 (по тарифам мобильного оператора).

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