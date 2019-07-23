fbpx

Новости Одессы и Одесской области

А поутру они проснулись в ЗеСтране: кого Украина выбрала в парламент?

А поутру они проснулись в ЗеСтране: кого Украина выбрала в парламент?

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Причиной проведения досрочного голосования стало решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва. Накануне предпринимались попытки изменить избирательную систему в стране. Однако они не увенчались успехом. В этот раз депутатов парламента выбирали по смешанной системе — половина состава Рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе — по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам.

Как голосовала страна, кого выбрала и как теперь будет выглядеть главный законодательный орган государства?

Провальная явка

Нынешние парламентские выборы продемонстрировали рекордно низкую явку. 21 июля отдать свои голоса пришли менее половины зарегистрированных избирателей — 49,84%. В Центризбиркоме это объяснили летним периодом, на который пришлись досрочные выборы, и общемировой тенденцией к снижению интереса граждан к голосованию.
«По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка составила 52%, а на выборах 2012 года 57%», — сообщил зампредседателя ЦИК Евгений Радченко.

Самыми активными на этих выборах стали жители Черниговской области. А меньше всего на избирательные участки пришли жители Закарпатья.

Явка избирателей

Самая высокая

Самая низкая

Черниговская область — 54,8%Закарпатская область — 41,16%
Тернопольская область — 54,21%Черновицкая область — 42,06%
Полтавская область — 54,1%Херсонская область — 43,93%
Львовская область — 53,42%Донецкая область — 45,71%

Хмельницкая область — 53,17%

Одесская область — 46,97%

В списочном авангарде — «слуги народа»

В отличие от явки, результаты голосования больших сюрпризов не преподнесли. Всего во внеочередных парламентских выборах принимали участие 22 партии и более 3,2 тысяч кандидатов в одномандатных округах.
Пока Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса, но по имеющимся данным на 14.00 23 июля, когда было обработано больше 95% протоколов, картина на многих округах была ясна.
С существенным отрывом в лидеры выходит пропрезидентская партия «Слуга народа». По предварительным данным, они берут большинство почти во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской — там граждане отдают предпочтение «Оппозиционной платформе — За жизнь!», и во Львовской области, где побеждает партия «Голос».
Остальным участникам предвыборной гонки по данным ЦИК на 14.00 23 июля не удается набрать необходимого количества голосов и получить представительство в парламенте. «В пролете» остались радикалы Олега Ляшко, «Оппозиционный блок», «Партия Шария» и партия премьер-министра Гройсмана.

Кто проходит в Верховную Раду

Политическое объединение

Процент голосов «ЗА»

Политическая партия «Слуга народа»

43,13%

Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь!»

13,06%

Политическая партия Всеукраинское объединение «Батьківщина»

8,18%

Политическая партия «Европейская солидарность»

8,12%

Политическая партия «Голос»

5,84%

Сюрпризы голосования

Эксперты уже назвали «неожиданным» результат «Партии Шария» и партии Вакарчука «Голос». Последний, к слову, одерживает победу во Львове, традиционно поддерживавшем Петра Порошенко. Партию бывшего лидера страны «Голос» отправил сразу на третью позицию.
По информации от ЦИК на 14.00 23 июля, по одномандатным округам в регионах также лидируют мажоритарщики от президентской партии.
Например, в Киеве представителям «Слуги народа» судя по всему удается собрать абсолютно все мандаты. В Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях «Слуги народа» не получают большинство только на одном избирательном округе из пяти. А вот в Волынской области в Раду проходит только один представитель президентской партии.

Фото: Корреспондент.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 комментарий
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

1
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Влад Липатов
Гость
Влад Липатов

Сегодня все те, которые высказали не доверие к бывшему “палкаводцу” и проголосовали 73,22% за Зеленского, ждут от него перемены. Перемены которая бывшая “власть” состоящих из КУМИВ и ЛЮБИХ ДРУЗИВ привели такую богатую страну к разрухе и нищете. И я доволен,что бывшая “власть” вместе с”палкаводцем” стерта в порошок. Не значимые “осколки” власти, которые пролезли в депутаты, их теперь место молчать в тряпочку и кричать, … занято!

Голос за0Голос против  Ответить
6 секунд назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить