А поутру они проснулись в ЗеСтране: кого Украина выбрала в парламент?

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Причиной проведения досрочного голосования стало решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва. Накануне предпринимались попытки изменить избирательную систему в стране. Однако они не увенчались успехом. В этот раз депутатов парламента выбирали по смешанной системе — половина состава Рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе — по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам.

Как голосовала страна, кого выбрала и как теперь будет выглядеть главный законодательный орган государства?

Провальная явка

Нынешние парламентские выборы продемонстрировали рекордно низкую явку. 21 июля отдать свои голоса пришли менее половины зарегистрированных избирателей — 49,84%. В Центризбиркоме это объяснили летним периодом, на который пришлись досрочные выборы, и общемировой тенденцией к снижению интереса граждан к голосованию.

«По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка составила 52%, а на выборах 2012 года 57%», — сообщил зампредседателя ЦИК Евгений Радченко.

Самыми активными на этих выборах стали жители Черниговской области. А меньше всего на избирательные участки пришли жители Закарпатья.

Явка избирателей

Самая высокая Самая низкая Черниговская область — 54,8% Закарпатская область — 41,16% Тернопольская область — 54,21% Черновицкая область — 42,06% Полтавская область — 54,1% Херсонская область — 43,93% Львовская область — 53,42% Донецкая область — 45,71% Хмельницкая область — 53,17% Одесская область — 46,97%

В списочном авангарде — «слуги народа»

В отличие от явки, результаты голосования больших сюрпризов не преподнесли. Всего во внеочередных парламентских выборах принимали участие 22 партии и более 3,2 тысяч кандидатов в одномандатных округах.

Пока Центральная избирательная комиссия продолжает подсчитывать голоса, но по имеющимся данным на 14.00 23 июля, когда было обработано больше 95% протоколов, картина на многих округах была ясна.

С существенным отрывом в лидеры выходит пропрезидентская партия «Слуга народа». По предварительным данным, они берут большинство почти во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской — там граждане отдают предпочтение «Оппозиционной платформе — За жизнь!», и во Львовской области, где побеждает партия «Голос».

Остальным участникам предвыборной гонки по данным ЦИК на 14.00 23 июля не удается набрать необходимого количества голосов и получить представительство в парламенте. «В пролете» остались радикалы Олега Ляшко, «Оппозиционный блок», «Партия Шария» и партия премьер-министра Гройсмана.

Кто проходит в Верховную Раду

Политическое объединение Процент голосов «ЗА» Политическая партия «Слуга народа» 43,13% Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь!» 13,06% Политическая партия Всеукраинское объединение «Батьківщина» 8,18% Политическая партия «Европейская солидарность» 8,12% Политическая партия «Голос» 5,84%

Сюрпризы голосования Эксперты уже назвали «неожиданным» результат «Партии Шария» и партии Вакарчука «Голос». Последний, к слову, одерживает победу во Львове, традиционно поддерживавшем Петра Порошенко. Партию бывшего лидера страны «Голос» отправил сразу на третью позицию.

По информации от ЦИК на 14.00 23 июля, по одномандатным округам в регионах также лидируют мажоритарщики от президентской партии.

Например, в Киеве представителям «Слуги народа» судя по всему удается собрать абсолютно все мандаты. В Херсонской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях «Слуги народа» не получают большинство только на одном избирательном округе из пяти. А вот в Волынской области в Раду проходит только один представитель президентской партии.

Фото: Корреспондент.net