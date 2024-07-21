87 лет в игре: журналист из Одесской области стал легендой Международной шахматной лиги

Журналист, поэт, шахматист

И когда Виктор Иванович все успевал? Планировал и редактировал, вдохновлял и подсказывал, бегал на заседания областного штаба Красного Креста, издавал сборники своих повестей, рассказов, новелл, стихов, к презентации которых подключалась творческая элита Одессы. А «Привоз», честно говоря, вообще должен был бы пожизненно и бесплатно поставлять писателю продукты: сборник его сатирических рассказов «Ходите чаще на «Привоз» — лучшая реклама Одесскому рынку.

Сегодня Виктору Ивановичу — 87 лет, но он по-прежнему в обойме: пишет для газет «На пенсии» и «Одесская жизнь», издает сборники произведений, участвует в общественной жизни: заместитель председателя Одесского областного Совета мира, советник председателя областной организации Общества Красного Креста Украины. А четыре года назад он начал играть в Международной шахматной лиге.

На своей странице в Фейсбуке Виктор Иванович периодически рапортует о достигнутых результатах. Вот одно из сообщений: «Друзья, очень серьезные соображения дают мне право оторвать Вас от бесспорно важных дел, которых у вас, как говорится, по горло. Сообщаю, что продолжаю играть в Международной шахматной лиге, представляя Украину на всех материках и континентах. В последнем раунде мне удалось стать победителем в дивизионе легендарных игроков с результатом 905 баллов. На втором месте оказался американец, набравший 740 баллов. Третьим стал немец с 654 баллами. Десятку замкнул игрок из США, набравший 332 балла…»

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Накануне Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, мы решили узнать, когда Виктор Иванович, Заслуженный работник культуры Молдовы (1980) и Украины (1989) освоил древнейшую игру и какое место она занимала в его жизни?

— В детстве у меня был сосед Валера, его отец работал учителем, а мама — бухгалтером, и у них были шахматы, — рассказывает Виктор Иванович. — Первые уроки я взял у товарища и его мамы. Вскоре почувствовал вкус игры и стал обыгрывать Валеру. Потом кое-что читал, изучая азы, следил за чемпионатами. Во взрослой жизни шахматы не были в моих приоритетах, но мне нравилось в редакциях, где работал, организовывать шахматные турниры — такая рубка всегда шла!

— Как вы вошли в Международную ассоциацию шахматистов?

— Увидел ее четыре года назад, листая ленту Фейсбука. Начал играть и так увлекся, что за первый год сыграл более тысячи партий, больше половины из которых выиграл. Бывают дни, что игра не идет. А, бывает, все ладится, и на этой волне я могу сидеть за партиями до двух-трех часов ночи.

— Какие принципы организации игр?

— Игроков делят на дивизионы по 50 человек. Я ставлю себе задачу не опускаться ниже 20-го места, и всегда с этим справляюсь. Даже несмотря на то, что часто отключают электроэнергию, пропадает интернет, игра прекращается. Иногда попадаются мошенники, которые наловчились при явном проигрыше добавлять время сверх лимита, присваивать мою позицию себе. Пришлось заблокировать 12 таких наглецов. Махинаторы были из разных стран. Я всем написал: «Играйте честно, как требуют правила, и не позорьте свою страну». Так что победы достаются нелегко. Я несколько раз занимал вторые и третьи места. Недавний результат — первое место и титул «Легенда».

— Но вы ради титулов никогда не работали, что мотивирует?

— Создается аура общения, ведь играют шахматисты всего мира. У меня были соперниками представители более ста стран. Сегодня, например, играл с бразильцем и чилийцем. Представляете, мои соперники — по ту сторону Земного шара!

В свое время я с компьютером играл, но здесь твой соперник — живой человек. Я уже чувствую менталитет по манере игры. Например, если шахматист из Саудовской Аравии, где благосостояние граждан обеспечено большими запасами нефти, это уверенный в себе человек, в игре решительный, порой слишком уверенный. И эти черты соперника можно обернуть против него.

— То есть, добрый вечер, мы из Украины!

— Да, причем многие игроки, судя по фото, молодые здоровые ребята. А тут дед из Украины, но не уступает.

— Что дает игра в шахматы в таком уважаемом возрасте?

— В шахматах — как в жизни: неправильный ход сделал, и, считай, проиграл. Надо быть собранным, следить за ситуацией на доске, а это требует напряжения и физического, и психологического.

А теперь скажу о главном: ради чего играю? Когда начинается новая партия, на экране появляется имя и портрет игрока, а рядом — флаг страны, которую он представляет. У меня появилась уникальная возможность представлять Украину по всему миру. Пусть весь мир видит, что Украина есть, она живет, борется и умеет побеждать! Играя в шахматы, я несу флаг Украины-неньки по всему белому свету.

— Помню, в начале большой войны вы дали хорошую взбучку шахматисту из страны-агрессора.

— Да, 9 марта 2022-го компьютер подбросил мне в соперники россиянина. Он в брендовом окне выставил не свой портрет, а череп с автоматом, видимо, хотел взять меня, ветерана ВСУ, как говорят у нас в Одессе, «на испуг». Но через пятнадцать минут получил мат.

— А какие еще партии, сыгранные в жизни, вам запомнились?

— Встреча в Доме офицеров с гроссмейстером Владимиром Тукмаковым, с которым я сыграл вничью. Запомнился сеанс одновременной игры на тридцати досках с кандидатом в мастера спорта Борисом Перевозчиковым: я стал единственным, кто завершил с ним партию вничью, остальные проиграли. Поэтому Борис подарил мне свою книгу, которую написал для начинающих шахматистов, она у меня хранится вот уже пятьдесят лет. Еще запомнилась партия с Заслуженным тренером Международной шахматной федерации одесситом Михаилом Подгайцом. Он был секундантом у Анатолия Карпова, когда тот в Испании играл с Гарри Каспаровым. Я тогда работал редактором в газете «Защитник Отечества» и пригласил Михаила в редакцию. Мы организовали сеанс на пятнадцати досках, и я с ним сыграл вничью. Тогда Михаил подарил мне значок, который привез с чемпионата мира в Испании — он до сих пор у меня хранится.

…Вот так и накапливались у нашего старшего коллеги значки и статуэтки, книги и брошюрки. Надеемся, что все их истории будут написаны.

Редакции и издательства всегда ждут вас, дорогой Виктор Иванович!