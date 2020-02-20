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Новости Одессы и Одесской области

7 преимуществ паллетных складских систем

7 преимуществ паллетных складских систем

В мире крупного и среднего бизнеса важное значение имеет не только выбор ответственных поставщиков, партнеров и штата.

Красивый и стильный офис, соблюдение сроков поставок и другие преимущества компании просто меркнут, если не отлажены логистические процессы. При этом важно организовать подходящее место хранения продукции. Лучшим решением для крупного и среднего бизнеса станут паллетные стеллажи для склада, представленные на сайте завода Фостор по ссылке https://forstor.ua/ca-stellazhi/. Среди их преимуществ:

  1. Вместительность. В зависимости от модификации один стеллаж может выдерживать до 18 тонн груза на секцию. Товары размещаются на деревянных или пластиковых поддонах.
  2. Безопасность. Стеллажи для склада оснащаются специальными металлическими защитными стойками. Для чего они нужны? Прежде всего, для предотвращения повреждений металлических элементов стеллажа при столкновении с погрузчиками. В случае ЧП исключаются обрушение секций и травматизм сотрудников. Подлежит замене или ремонту только защитная стойка.
  3. Изменение конструкции без разборки стеллажа полностью. При необходимости можно добавить несколько секций для хранения грузов. Элементы крепятся к уже установленной системе с помощью замков-зацепов.
  4. Возможность демонтажа. Конструкция временно не нужна, или вы собираетесь переносить склад в другое помещение? Паллетные стеллажи легко разбираются. Благодаря креплению на зацепах для демонтажа не нужны специализированные инструменты. В разобранном виде конструкция легко перевозится, а затем монтируется в новом месте.
  5. Прочность. Паллетные стеллажи производятся из качественных марок стали. Дополнительную прочность им придают ребра жесткости на стойках. За счет наличия фиксаторов из оцинкованной стали исключается вероятность отсоединения балки от рамы.
  6. Универсальность. Складские стеллажи могут использоваться для хранения любых типов товаров – продуктов питания, строительных материалов, канцелярии, элементов мебели, крепежей, инструментов, техники и так далее. Некоторые типы металлоконструкций предназначены для размещения в холодильных, морозильных камерах.
  7. Возможность создания комбинированных стеллажей. Простая паллетная конструкция вам не подходит, т. к. на нижнем уровне нужно сделать витрину? Не проблема. Мезонинные стеллажи отлично справятся с этой задачей. На нижнем уровне расположены полки для демонстрации товара, а на верхнем хранятся поддоны с грузом. Благодаря такой системе организовать склад можно непосредственно в торговом зале.

Паллетные стеллажи от завода складского оборудования Форстор представлены по ссылке https://forstor.ua/ca-stellazhi/palletnye/.

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