7 преимуществ паллетных складских систем

В мире крупного и среднего бизнеса важное значение имеет не только выбор ответственных поставщиков, партнеров и штата.
Красивый и стильный офис, соблюдение сроков поставок и другие преимущества компании просто меркнут, если не отлажены логистические процессы. При этом важно организовать подходящее место хранения продукции. Лучшим решением для крупного и среднего бизнеса станут паллетные стеллажи для склада, представленные на сайте завода Фостор по ссылке https://forstor.ua/ca-stellazhi/. Среди их преимуществ:
- Вместительность. В зависимости от модификации один стеллаж может выдерживать до 18 тонн груза на секцию. Товары размещаются на деревянных или пластиковых поддонах.
- Безопасность. Стеллажи для склада оснащаются специальными металлическими защитными стойками. Для чего они нужны? Прежде всего, для предотвращения повреждений металлических элементов стеллажа при столкновении с погрузчиками. В случае ЧП исключаются обрушение секций и травматизм сотрудников. Подлежит замене или ремонту только защитная стойка.
- Изменение конструкции без разборки стеллажа полностью. При необходимости можно добавить несколько секций для хранения грузов. Элементы крепятся к уже установленной системе с помощью замков-зацепов.
- Возможность демонтажа. Конструкция временно не нужна, или вы собираетесь переносить склад в другое помещение? Паллетные стеллажи легко разбираются. Благодаря креплению на зацепах для демонтажа не нужны специализированные инструменты. В разобранном виде конструкция легко перевозится, а затем монтируется в новом месте.
- Прочность. Паллетные стеллажи производятся из качественных марок стали. Дополнительную прочность им придают ребра жесткости на стойках. За счет наличия фиксаторов из оцинкованной стали исключается вероятность отсоединения балки от рамы.
- Универсальность. Складские стеллажи могут использоваться для хранения любых типов товаров – продуктов питания, строительных материалов, канцелярии, элементов мебели, крепежей, инструментов, техники и так далее. Некоторые типы металлоконструкций предназначены для размещения в холодильных, морозильных камерах.
- Возможность создания комбинированных стеллажей. Простая паллетная конструкция вам не подходит, т. к. на нижнем уровне нужно сделать витрину? Не проблема. Мезонинные стеллажи отлично справятся с этой задачей. На нижнем уровне расположены полки для демонстрации товара, а на верхнем хранятся поддоны с грузом. Благодаря такой системе организовать склад можно непосредственно в торговом зале.
Паллетные стеллажи от завода складского оборудования Форстор представлены по ссылке https://forstor.ua/ca-stellazhi/palletnye/.
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