4G в Украине: как подключиться к скоростному интернету

В Украине стремительно растет покрытие 4G-интернета. Мобильные операторы обеспечили скоростную связь практически во всех крупных городах и пригороде. Теперь на очереди мелкие населенные пункты и даже села. Благодаря такой работе ежемесячно десятки тысяч людей получают доступ в интернет на средней скорости 20-30 Мбит/сек.

Однако эксперты национального оператора Киевстар отмечают, после запуска 4G в новой зоне не все абоненты сразу начинают пользоваться услугой. Главная причина – отсутствие знаний, как это работает и что нужно сделать, чтобы подключиться. В этой статье мы приведем небольшую инструкцию, которая поможет перейти на 4G.

Проверяем возможности телефона

Для начала эксперты рекомендуют проверить, поддерживает ли ваш телефон сети нового поколения. Ведь за работу технологии отвечает отдельный специальный модем, который раньше устанавливали не во всех телефонах. Если ваш смартфон выпущен раньше 2018 года – обязательно проверьте спецификацию или уточните в сервисном центре производителя о 4G.

Стоит отметить, что 4G-модемы бывают разной категории и отличаются максимальной скоростью передачи. Например, в первом iPhone с LTE 5s установлен модем Cat 3, который обеспечивает максимальную скорость загрузки в 150 Мбит/сек, а отправки до 51 Мбит/сек. А уже в последних моделях IPhone 11 установлены модемы с пропускной способностью до 1,2 Гбит/сек, если такую скорость поддерживает сеть местного оператора.

Заказываем замену SIM-карты

Использование LTE-технологии подразумевает переход на новый стандарт SIM-карт. Чтобы зарегистрироваться в сети четвертого поколения, вам придется заменить свою старую «симку» в ближайшем фирменном магазине Киевстар. Для этого нужно:

заказать карту 4G-ready в контакт-центре по короткому номеру 466;

прийти с паспортом в ближайшее отделение;

отдать старую карту и при необходимости выполнить перенос номеров из ее памяти;

получить и активировать новую SIM.

Процедура бесплатная и занимает всего пять-десять минут.

Выбираем тарифный план

Новая SIM-карта полностью унаследует ваш старый счет и тарифный план. Чтобы пользоваться 4G интернетом с максимальной выгодой, нужно выбрать один из доступных современных тарифов, где учитывается большой объем потребления трафика. Удачного подключения!

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