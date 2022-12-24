10 месяцев войны: о главных поражениях, победах и угрозах россии

Вот уже десять месяцев наша страна ведет войну с российскими агрессорами. За это время Украине пришлось пережить и горькие поражения, и долгожданные победы. В преддверии нового года «Одесская жизнь» вспоминает главные завоевания и потери нашей страны в этой войне.

Херсон: почему не уничтожили мосты и дамбы?

В первый день вторжения рф в Украину из Крыма на Херсон выдвинулись 35000 российских военных. С Крымом Херсонщину соединяют четыре моста и семь дамб. Но ни одно из этих сооружений почему-то украинской стороной не было уничтожено. А находились в Херсонской области на тот момент всего 15 тысяч украинских военнослужащих.

Российским войскам удалось сразу же продвинуться на 60 километров вглубь территории нашей страны. Был захвачен Антоновский мост.

1 марта рашисты вошли в Херсон. Остановить захватчиков попытались бойцы теробороны, вооруженные лишь бутылками с зажигательной смесью. Они устроили засаду в Сиреневом парке, но были расстреляны россиянами.

Вопрос о том, почему рашистам так легко удалось захватить Херсон, по мнению военного аналитика Юрия Бутусова, необходимо расследовать на высшем государственном уровне. Ведь оккупация Херсонщины привела к быстрому захвату крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, взятию практически без боя Мелитополя, Бердянска, окружению Мариуполя.

Мариуполь: оборона «Азовстали»

2 марта находившиеся в Мариуполе Силы обороны оказались в окружении. Началась блокада города.

13 апреля заблокированная на металлургическом комбинате имени Ильича 36-я бригада морской пехоты ВСУ совершила попытку прорыва. В результате часть бойцов вышла на территорию промышленного комплекса «Азовсталь», объединившись там с военными полка «Азов». Кроме порядка 2000 украинских военных там находились и мирные жители.

«Азовсталь» регулярно подвергался артобстрелам и авиаударам. Затем российская сторона потребовала от украинских бойцов сдаться, обещая сохранить им жизни. Но воины продолжили оборону.

Однако 16 мая в плен они все же сдались. Мирные жители были эвакуированы под эгидой ООН. Так закончилась осада Мариуполя.

По оценкам ООН, в результате боев в городе повреждены или разрушены до 90 % жилых домов. А также – больницы, школы, детсады. Под завалами разбомбленных зданий погибли 5000-7000 человек. А авиаудар рашистов по драмтеатру Мариуполя 16 марта стал одной из самых смертоносных атак по мирным гражданам за все время войны.

Запорожская АЭС

Энергодар – город, где проживают работники Запорожской АЭС, – был захвачен войсками рф 3 марта. В мировой истории это первый случай, когда атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий.

Во время штурма на территории ЗАЭС вспыхнул пожар – российские войска обстреляли здания учебно-тренировочного центра артиллерийскими снарядами. К счастью, тогда пожарным удалось взять огонь под контроль.

4 марта войска рф установили над Запорожской атомной электростанцией полный контроль. россия превратила площадку ЗАЭС в военную базу. Спустя 10 месяцев войны российские войска все так же обстреливают станцию. Специалистов ЗАЭС рашисты заставляют переходить работать в «Росатом».

Битва за Киев

С самого начала вторжения российские войска атаковали северные регионы Украины с целью захватить Киев. Агрессор рассчитывал оккупировать нашу столицу за два-три дня. Помешали российским планам украинские защитники. Они запустили войска рф вглубь территории, а затем начали резать пути их снабжения, устраивать засады, накрывать врага огнем. Российские войска, побитые и изможденные, начали покидать Киевщину и Черниговщину. Свои действия в Минобороны рф назвали «повышением взаимного доверия и созданием условий для переговоров».

23 марта ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. После освобождения этих городов были найдены более тысячи убитых рашистами мирных людей.

Деоккупация северных регионов Украины доказала, что ВСУ умеют бить врага. В мире выросло доверие к Украине – армия начала получать западные образцы вооружения.

Крейсер «Москва» отправился на х#й

Первые сообщения о поражении корабля начали появляться вечером 12 апреля. А на следующий день стало известно, что подбили судно украинские ракеты «Нептун». В российском Минобороны традиционно не стали признавать удар ВСУ. Происшествие на корабле там назвали «пожаром», за которым последовала «детонация боекомплекта корабля».

Вместе с тем, экс-главарь донецких боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что «Москву» поразили две украинские ракеты – одна попала в нос, другая – в корму. В течение двух-трех часов крейсер лег на бок и затонул. Уничтожение «Москвы» «развязало руки» ВСУ для освобождения острова Змеиного.

«Жест доброй воли» на острове Змеином

Освобождение Змеиного началось в начале мая. ВСУ методично уничтожали российские объекты на острове. Удары наносились практически каждый день.

30 июня в Минобороны рф заявили о «жесте доброй воли». И войска оккупанта Змеиный покинули. После этого украинские разведчики совершили рейд на остров и установили там украинские флаги.

Победа в битве за остров Змеиный позволила Украине частично открыть порты, а также организовать морской «зерновой коридор».

Разгром рашистов на Северском Донце

В мае войска рф пытались форсировать реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка Луганской области. Этот момент вошел в историю, как одна из успешных операций ВСУ, один из крупнейших провалов вс рф и один из самых смертоносных эпизодов российско-украинской войны. Понтонные переправы стали могилой для танков, бронемашин и личного состава. По данным аналитиков, при форсировании Северского Донца армия рф потеряла до 100 единиц боевой техники и до 500 военных.

Деоккупация Харьковщины

В сентябре ВСУ освободили почти всю территорию Харьковской области. В ходе стремительного контрнаступления украинские воины выбили россиян за реку Оскол и возобновили контроль над 551 населенным пунктом. Оккупанты сбежали со своей базы в Изюме и оставили важный железнодорожный узел Купянск.

Освобождение Херсона

29 августа ВСУ начали активное контрнаступление в Херсонской области. Силы обороны продвигались по пяти различным направлениям, нанося при этом удары дальнобойной артиллерией по железным дорогам, складам боеприпасов и горючего, артиллерийским батареям, командным пунктам рашистов. В результате обстрелов мосты через Днепр стали непригодны для военной поддержки сил рф. ВСУ удалось отрезать снабжение российских войск в северной части Херсонской области. И 9 ноября командование вс рф сообщило об уходе с правого берега Днепра. Херсон рашистам был оставлен. А 11 ноября в город вошли Вооруженные силы Украины.

Потеря Херсона нанесла весьма ощутимый удар по репутации «второй армии мира». Ведь это был единственный областной центр, который оккупантам удалось захватить. Имеет освобождение Херсона и важное тактическое и стратегическое значение. Ведь теперь захватчики, фактически, полностью теряют контроль над правобережьем Днепра. А вражеская группировка, находящаяся сейчас на левом берегу, практически, заблокирована, и не имеет возможности наступления в направлении Николаева, Кривого Рога и Запорожья.

Рашисты вновь пойдут на Киев?

Несмотря на поражения на фронтах, россия не собирается отказываться от эскалации. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный не сомневается в том, что рф вновь попытается пойти в наступление на Киев. Для этой цели россияне сейчас готовят 200 тысяч новых солдат.

По прогнозам Залужного, новое наступление, вероятнее всего, может начаться, в феврале следующего года. По более оптимистичному сценарию – в марте. По менее оптимистичному – уже в январе.

Произойти наступление может со стороны Беларуси. Ведь именно с ее территории 24 февраля российские оккупационные войска двинулись на Киев.

Угроза со стороны Беларуси

Сегодня российские и белорусские войска проводят совместные военные маневры. Поэтому вопрос возможного участия в войне армии Республики Беларусь вновь становится актуальным.

По мнению аналитиков, в случае наступления белорусские войска могут попытаться пойти на Волынскую, Житомирскую и Ровенскую области. Затем – взять под огневой контроль либо захватить Ровенскую АЭС.

Учитывая риски нападения, Украина границу с Беларусью серьезно укрепляет. Дороги и мосты заминированы. К тому же, на границе возводят стену.

Ядерная угроза

В декабре на встрече с членами Совета по правам человека Владимир Путин отказался давать гарантии того, что россия не применит ядерное оружие первой. Угроза такой войны нарастает, считает президент рф. Вместе с тем, в октябре на Камчатке под руководством Путина прошли учения по нанесению массированного ядерного удара по потенциальному противнику.

Вероника Полищук