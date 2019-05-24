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Книгомания. In vino veritas: что почитать об алкогольных напитках

Книгомания. In vino veritas: что почитать об алкогольных напитках

ема этого выпуска книгомании не совсем обычная – мы поговорим об алкоголе. Возможно, у кого-то это слово вызовет негативную реакцию, а у кого-то, наоборот. Но не смотря такое разное отношение к нему, алкоголь тесно вплетен в европейскую культуру и историю. А если явление существует, то его будут изучать и писать об этом книги. Дарья Гармидер подобрала три книги об алкогольных напитках, которые есть на книжных полках Книгарні кав’ярні.

Арі Турунен. Дух сп’яніння (Ари Турунен. Дух опьянения).

книгомания алкоВ этой книге исследуется история обычая употребления алкогольных напитков. Как известно, яд от лекарства отличает только доза его употребления, а в случае с алкоголем, сюда добавляется еще и культура. Изучая историю алкоголя, мы узнаем много нового. Ну например, с че у вас ассоциируется слово “симпозиум”? Наверняка вы представляете собрание ученых мужей, а на самом деле, симпозиум у древних греков означал обычную пьянку. А тех, кого приглашали на симпозиум называли “симпотикус”. А тех, кто задавал темы разговоров называли “симпозиархами”. Именно там обсуждались темы философии, культуры и политики.

Что еще интересного можно узнать из этой книги? Ну, например, вы же знаете, что греки разбавляли вино водой, а вот то, что это была морская вода, знают немногие.

Пиво і філософія (Пиво и философия)

книгомания пивоТема философии продолжается в следующей книги американских авторов. Кто бы мог подумать, но, оказывается, в США живут настоящие фанаты хорошего пива. Пивоманы считают, что приготовить настоящее пиво – это настоящее искусство. А вы знаете, как Ницше был связан с пивом? Он идеализировал опьянение и в одной из книг, подписывал свои письма, как Дионисий. В то же время он обвинял пиво в погибели немецкой нации.

Бьянка Боскер. Схиблені на вині (Бянка Боскер. Винный сноб)

книгомания виноАвтор книги – журналистка, считала, что нет никакой разницы между вином в 20 долларов и в 200 и что цену формирует только маркетинг. И так было до тех пор, пока она не решила попробовать себя как сомелье. Полтора года она готовилась к учебе. Она не пользовалась духами, ароматизаторами, сидела на специальной диете и даже имела проблемы с чисткой зубов – она готовилась к новой профессии. И она полностью изменила свое мнение о вине и винной культуре, побывала на соревнованиях сомелье, и увидела, что это абсолютно одержимые люди. Ведь готовясь к соревнованиям, сомелье изучают даже прогноз погоды – потому что дождь приглушает обоняние.  

Эту книгу можно порекомендовать как профессионалам, так и тем, кто также как и когда-то автор, сейчас находятся только в начале пути понимания вина.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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