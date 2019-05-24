Книгомания. In vino veritas: что почитать об алкогольных напитках

ема этого выпуска книгомании не совсем обычная – мы поговорим об алкоголе. Возможно, у кого-то это слово вызовет негативную реакцию, а у кого-то, наоборот. Но не смотря такое разное отношение к нему, алкоголь тесно вплетен в европейскую культуру и историю. А если явление существует, то его будут изучать и писать об этом книги. Дарья Гармидер подобрала три книги об алкогольных напитках, которые есть на книжных полках Книгарні кав’ярні.

Арі Турунен. Дух сп’яніння (Ари Турунен. Дух опьянения).

В этой книге исследуется история обычая употребления алкогольных напитков. Как известно, яд от лекарства отличает только доза его употребления, а в случае с алкоголем, сюда добавляется еще и культура. Изучая историю алкоголя, мы узнаем много нового. Ну например, с че у вас ассоциируется слово “симпозиум”? Наверняка вы представляете собрание ученых мужей, а на самом деле, симпозиум у древних греков означал обычную пьянку. А тех, кого приглашали на симпозиум называли “симпотикус”. А тех, кто задавал темы разговоров называли “симпозиархами”. Именно там обсуждались темы философии, культуры и политики.

Что еще интересного можно узнать из этой книги? Ну, например, вы же знаете, что греки разбавляли вино водой, а вот то, что это была морская вода, знают немногие.

Пиво і філософія (Пиво и философия)

Тема философии продолжается в следующей книги американских авторов. Кто бы мог подумать, но, оказывается, в США живут настоящие фанаты хорошего пива. Пивоманы считают, что приготовить настоящее пиво – это настоящее искусство. А вы знаете, как Ницше был связан с пивом? Он идеализировал опьянение и в одной из книг, подписывал свои письма, как Дионисий. В то же время он обвинял пиво в погибели немецкой нации.

Бьянка Боскер. Схиблені на вині (Бянка Боскер. Винный сноб)

Автор книги – журналистка, считала, что нет никакой разницы между вином в 20 долларов и в 200 и что цену формирует только маркетинг. И так было до тех пор, пока она не решила попробовать себя как сомелье. Полтора года она готовилась к учебе. Она не пользовалась духами, ароматизаторами, сидела на специальной диете и даже имела проблемы с чисткой зубов – она готовилась к новой профессии. И она полностью изменила свое мнение о вине и винной культуре, побывала на соревнованиях сомелье, и увидела, что это абсолютно одержимые люди. Ведь готовясь к соревнованиям, сомелье изучают даже прогноз погоды – потому что дождь приглушает обоняние.

Эту книгу можно порекомендовать как профессионалам, так и тем, кто также как и когда-то автор, сейчас находятся только в начале пути понимания вина.