Пурім: одеські євреї запрошують на своє улюблене свято

Пурим — одне з найулюбленіших свят єврейської молоді. Цього дня громада збирається у синагозі на молитву та святковий бенкет, а школярі вбираються у костюми та розігрують події, що відбулися дві з половиною тисячі років тому у Перській імперії.

Як в Одесі святкують Пурім

2023 року Пурім випав на 6 березня. Одесити запрошуються 6 березня до 18:00 у синагогу «Хабад» на Осипова, 21. Там читатимуть Сувій Естер, де розказано історію свята (як і Ханука, що недавно відзначалася, історія Пуріма дивно нагадує деякі реалії нинішніх днів).

З 17:30 там будуть дитячі святкові програми, потім молитва та читання Свитка естер.

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Що відзначають цього дня

За переказами, загроза нависла над іудеями після того, як єврейський мудрець Мордехай не схилив коліна перед наближеним до царя вельможею Аманом. В результаті останній задумав жорстоко помститися всьому єврейському народу і підмовив правителя Ксеркса видати указ, в якому жителям Персії дозволялося вбивати євреїв та відбирати у них майно. День страшної страти цілого народу було обрано, і цар видав указ.

Щоб врятувати свій народ, Мордехай звернувся до своєї племінниці та дружини правителя Естер. У результаті вона відкрила своє походження Ксерксу і змогла переконати його в невинності євреїв, проте відкликати свій наказ цар вже не міг. Тоді він видав новий наказ — іудеям, на яких робився замах, дозволялося захищатися. На додаток, якщо у бою єврей перемагав противника, він заволодівав усім його майном. Аман за свої інтриги був повішений на тому самому дереві, на якому він збирався стратити Мордехая.

Наступного дня розпочалося велике свято, яке ухвалили влаштовувати щороку на згадку про цю подію. До речі, дата святкування Пуріма «плаваюча» через те, що місячний рік, що лежить в основі єврейського календаря, коротший за сонячний. Але практично завжди Пурім випадає на березень чи кінець лютого. До речі, в Єрусалимі, як і в деяких інших містах, свято влаштовують на день пізніше.

Як відзначають Пурім

Святкування всіх єврейських свят відбувається згідно із заповідями, встановленими Торою або єврейськими мудрецями. Так, наприклад, тільки в Пурім у синагозі читається Сувій Естер (у ньому йдеться про історію свята), що входить до письмової Тори. Звичайно, його можна прочитати і будь-коли, але тоді виконанням заповіді це вже не вважається. Також у цей день є обов’язковим обмін частуваннями, які можна поставити на святковий стіл. Це ще одна заповідь, що стосується Пуріма, як і сам бенкет — беззмінний атрибут єврейських свят.

За словами представника одеської Юдейської Релігійної громади рава Боруха Марлатка, якщо в Ізраїлі Пурім є більше сімейним торжеством, коли під одним дахом зустрічається вся численна рідня, то в діаспорах євреїв об’єднує синагога. Зокрема, для одеських євреїв святкування з усіма членами громади під склепінням синагоги — ще одна можливість відчути національну єдність у відриві від своєї історичної батьківщини.

Особливо на це весняне свято чекають діти. Вони, як і деякі дорослі, одягають костюми та влаштовують театралізовані вистави. Традиція перевдягання цього дня має пояснення. Як чудо, створене Богом (саме з Його волі про змову Амана змогла дізнатися Естер), не було відкрито всім, так і людина, що одягає маску, залишається прихованою від оточуючих. Крім того, галасливий карнавал є ще й символом швидкої зміни подій: за одну мить над євреями нависає смертельна загроза, а в іншу вони вже врятовані.

Пур означає жереб. Згідно з переказами, лиходій Аман кидав жереб, щоб вибрати вдалий день для своєї інтриги, спрямованої на винищення євреїв. Але вдалим цей день виявився саме для юдейського народу, а для Амана обернувся смертю. Тому свято на згадку про неймовірне порятунок євреїв отримало назву Пурім.

Перше святкування Пуріма поза синагогою

1991 року в газеті «Моряк» Чорноморського морського пароплавства було опубліковано репортаж одеського журналіста Сергія Осташка, який побував на першому офіційно дозволеному святкуванні Пуріма поза синагогою. Члени одеської єврейської громади відзначили своє національне свято у Палаці культури моряків. За словами свідків урочистостей, пускали до зали лише за запрошенням, але заповнений він був вщент.

Зважаючи на все, своєму щастю не могли повірити багато хто. Керівник культурного центру Всесвітньої єврейської агенції «Сахнут» в Одесі Ісай Авербух тоді заявив: «Ще зовсім недавно все, що тут відбувається, могло здатися жартом, а сьогодні ми відкрито відзначаємо наше національне свято».

Зазначимо, що на той момент до Одеси навіть не було призначено рабина (він з’явився через кілька років після здобуття Україною незалежності). Проте згуртована єврейська громада у місті була.