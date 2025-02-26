Атака на Україну: збито 110 дронів

У ніч на 26 лютого 2025 року противник атакував Україну 177-ма ударними БпЛА, повідомляють повітряні сили ЗСУ.

Захисникам неба вдалося збити 110-х ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. 66 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Через нічну атаку дронів у Київській області загинула одна людина, двоє постраждали. Тіло загиблої знайшли під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку в Бучанському районі.

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Вибухи в Криму: російські окупанти заявляють про масову атаку

Міноборони держави-агресора вже відзвітувало про 128 збитих «українських» повітряних цілей: 83 – над Краснодарським краєм, 30 – над окупованим Кримом, 8 – над акваторією Азовського моря, 5 – над Чорним морем і по 1 – над Курською та Брянською областями.

Росіяни називають цю атаку однією з наймасованіших на регіон за весь час, вони «всю ніч спостерігали збиття безпілотників над Чорним морем».

Інформації про постраждалих поки що немає, проте губернатор Краснодарського краю заявив про нібито пошкодження приватних будинків.

Про ситуацію на фронті

Сили оборони України просунулися під Куп’янськом. Між тим російські загарбники продовжують тиснути біля Лиману, Великої Новосілки та на Куп’янському напрямку, а також в Курській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Війська рф нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 лютого, показують, що росіяни просунулися в центрі Погребків.

25 лютого війська рф продовжували наступальні дії біля міжнародного кордону в Сумській області, але не просунулися. Бої тривали біля Новенького та Басівки.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Луч, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочоретовате та Бурлацьке.

П’ять спроб ворога просунутися вперед у районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, де українські військові відбили 16 штурмових дій загарбників.

Втрати ворога на ранок 26 лютого 2025 року

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів і два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1170 осіб.

Втрати ворожої техніки за добу:

19 танків,

15 бойових броньованих машин,

34 артилерійські системи,

2 засоби ППО,

120 автомобілів окупантів.