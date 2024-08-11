Новини Одеси та Одеської області

В одеському дворі живе Русалонька (фото)

В одеському дворі живе Русалонька (фото)

«Просто» Русалка, чи Русалонька (героїня відомої казки Андерсена) живе в одеському дворі на вул. Садовій. Поруч шланг, який поливає дворову клумбу. І здається, що наша Русалонька – це фонтанчик. Але ж ні: це дворова скульптура, яку ви бачите на наших фото.

Так, звичайно, ми ж з вами знаємо, що не буває «звичайних» одеських двориків. Але не перестаємо дивуватися. Бо ж ніколи не знаєш, кого там зустрінеш, що побачиш…

Арт-объект в одесском дворике

Так і в цьому випадку: ворота на Садовій були відчинені, ми завітали туди й зустріли нашу Русалку. Чи Русалоньку… Трохи сумну, але прекрасну. Чи то тільки враження в мене таке?

В одесском дворе поселилась Русалочка

Міфічне творіння живе собі у дворику (скульптура встановлена на старому пні), здається «золотою» і милує погляд. Ще й водні процедури приймає.

Як то кажуть – милота…

Русалочка в одесском дворике

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk