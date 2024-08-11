В одеському дворі живе Русалонька (фото)

«Просто» Русалка, чи Русалонька (героїня відомої казки Андерсена) живе в одеському дворі на вул. Садовій. Поруч шланг, який поливає дворову клумбу. І здається, що наша Русалонька – це фонтанчик. Але ж ні: це дворова скульптура, яку ви бачите на наших фото.
Так, звичайно, ми ж з вами знаємо, що не буває «звичайних» одеських двориків. Але не перестаємо дивуватися. Бо ж ніколи не знаєш, кого там зустрінеш, що побачиш…
Так і в цьому випадку: ворота на Садовій були відчинені, ми завітали туди й зустріли нашу Русалку. Чи Русалоньку… Трохи сумну, але прекрасну. Чи то тільки враження в мене таке?
Міфічне творіння живе собі у дворику (скульптура встановлена на старому пні), здається «золотою» і милує погляд. Ще й водні процедури приймає.
Як то кажуть – милота…
Фото авторки