Що подивитися в Одесі на початку зими: топ-5 подій 6 – 8 грудня

Втім, якщо ви вважаєте, що ви вже остаточно виросли з дитячої теми, тоді запрошуємо вас на розваги для дорослих. Здається, стендап стає настільки популярним, що в місті в один день може проходити декілька стендап-концертів, як, наприклад у неділю.Тож чудово, що в Одесі є завжди можливість вибору!

Премʼєра вистави «Попелюшка. Кришталевий черевичок»

6-7 грудня 11:00, 17:00, Театр юного глядача.

https://concert.ua/uk/booking/popelyushka-abo-krishtalevii-cherevichok/

Вічна історія для наймолодших! Театр юного глядача запрошує на прем’єру казкової музичної вистави «Попелюшка, або Кришталевий черевичок», створеної за мотивами твору відомого казкаря Шарля Перро. Чудові декорації, пишні костюми, дивовижні мелодії, чарівна атмосфера події та розкішна акторська гра подарують незабутні емоції та спогади, що залишаться з вами назавжди. А ще, в театрі підготували казкові фотозони, які стануть справжньою окрасою вашого Instagram.

Шоу Гаррі Поттер повертається!

8 грудня, 12:00. Одеська Філармонія.

https://odesa.karabas.com/harri-potter-7/

На вас чекає яскрава, фантастична та захоплююча інтерактивна вистава Гаррі Поттер! Якщо ВИ хочете не тільки побачити справжню магію, а й стати безпосереднім учасником, доторкнутись до неймовірного, то наше інтерактивне шоу – саме те, що ВАМ потрібно. Незабутню атмосферу шоу для вас створять яскраві казкові декорації, об’ємний звук, фантастичне світлове оформлення, неймовірні спецефекти, а також справжнє світлове та вогняне шоу. На вас чекають незабутні уроки левітації та магічного мистецтва, разом ми приготуємо справжній еліксир захоплення і щастя!

Зустрівшись з улюбленими героями, кожен глядач зможе дати волю емоціям, адже тільки наживо можна зрозуміти, і відчути справжніх героїв магічного світу.

Шоу «Неймовірний острів»

8 грудня, 18:30.

https://odesa.karabas.com/neymovirnyy-ostriv/order/

Запрошуємо вас у неймовірне театрально-хореографічне шоу на острові Ріо! У цьому райському куточку життя було безтурботним, поки сильний смерч не розлучив маленьку папужку Бію з її батьками. Тепер її чекає захопливий шлях додому, де вона зустріне Міньйонів, мудрих Черепашок-ніндзя, Моану і навіть піратів! Вас вразять фантастичні спецефекти, світлові шоу і вражаючий відеомапінг, які перенесуть вас у справжню казку. Це більше, ніж вистава — це подорож, яку запам’ятає вся сім’я. Приходьте і відкрийте цей чарівний світ разом із нами!

Концерт Руслана Колесника

8 грудня, 19:00.

https://odesa.karabas.com/ruslan-kolesnyk-sol-nyy-stendap-kontsert-2/order/

8 грудня талановитий комік представить свою нову програму, в якій розкаже про найкумедніші епізоди особистого життя та про найсмішніші моменти, які супроводжували його на шляху до кар’єри в стендапі. Тож якщо ви все ще не знайомі з яскравим коміком, не втрачайте нагоди побувати на його першому сольнику. Море сміху, несподівані жарти та незабутні враження – гарантовані.

Стендап-концерт Кирила Осадчого та Злати Фрідман

8 грудня, 19:00, Клуб «Вирій».

https://concert.ua/uk/booking/stendap-koncert-kirila-osadchogo-ta-zlati-fridman-odesa/

Запрошуємо вас в новий простір – стендап клуб «Вирій» на вулиці Рішельєвській, 42. Тут всього 48 місць. Більшість з яких вже продані. Адже у неділю там буде концерт відомих одеських коміков та засновників клубу Кирила Осадчого та Злати Фрідман «Погрішність». Чому саме «Погрішність»? Тому що ми всі живемо в дуже нестабільному світі та забовʼязані враховувати дуже багато погрішностей. Погрішність – це різниця між очікуванням та реальністю і саме те, над чим треба сміятись.