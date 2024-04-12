Магнітні бурі: якою буде космічна погода 12 квітня

Магнітна буря – це сплески енергії, які виходять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів і спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється в усіх напрямках, включно із Землею.

Найчастіше на магнітні бурі реагують літні люди і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А в людей, які раніше не відчували на собі подібного впливу, здоров’я може або погіршитися незначною мірою, або (особливо в дні слабких бур) істотно не погіршиться.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння.

Як пережити магнітні бурі без шкоди для здоров’я

У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій: