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Магнітні бурі: якою буде космічна погода 12 квітня

Магнітні бурі: якою буде космічна погода 12 квітня

За прогнозом фахівців Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у п’ятницю, 12 квітня, магнітна буря не очікується. Магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані.

Магнітна буря – це сплески енергії, які виходять від Сонця. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів і спалахів сонячної маси, внаслідок яких енергія розсіюється в усіх напрямках, включно із Землею.

Найчастіше на магнітні бурі реагують літні люди і ті, хто страждає від хронічних захворювань. А в людей, які раніше не відчували на собі подібного впливу, здоров’я може або погіршитися незначною мірою, або (особливо в дні слабких бур) істотно не погіршиться.

Під час магнітної бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння.

Як пережити магнітні бурі без шкоди для здоров’я

У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:

  • займатися фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий раціон харчування;
  • більше відпочивати і висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
  • уникати стресів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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