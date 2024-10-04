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Магнітні бурі 4 жовтня: як вплинуть спалахи на Сонці на самопочуття

Магнітні бурі 4 жовтня: як вплинуть спалахи на Сонці на самопочуття

За прогнозом від meteoagent, сьогодні Землю накрила магнітна буря з К-індексом 7. Такі бурі матимуть надзвичайно сильний вплив на самопочуття метеозалежних людей.

буря

6 жовтня вплив магнітних бур на Землю знизиться до 4, а надалі до 2.

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Магнітні бурі відбуваються через викиди корональної плазми із Сонця. Коли ця плазма досягає Землі, вона взаємодіє з її магнітним полем, що може викликати збої в роботі електронних систем, зв’язку та навігації. Такі бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією. Під час магнітних бур можуть виникати головні болі, запаморочення, підвищена тривожність і загальне погіршення самопочуття, пов’язане зі змінами атмосферного тиску та електромагнітного поля.

У період надзвичайної сонячної активності необхідно з особливою турботою подбати про своє здоров’я. У дні активних спалахів на сонці фахівці рекомендують відкласти справи, що потребують підвищеної концентрації та уваги.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти й отримувати позитивні емоції;
  • регулярно і правильно харчуватися;
  • більше відпочивати й уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

 

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