Магнітні бурі 4 жовтня: як вплинуть спалахи на Сонці на самопочуття

6 жовтня вплив магнітних бур на Землю знизиться до 4, а надалі до 2.

Магнітні бурі відбуваються через викиди корональної плазми із Сонця. Коли ця плазма досягає Землі, вона взаємодіє з її магнітним полем, що може викликати збої в роботі електронних систем, зв’язку та навігації. Такі бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією. Під час магнітних бур можуть виникати головні болі, запаморочення, підвищена тривожність і загальне погіршення самопочуття, пов’язане зі змінами атмосферного тиску та електромагнітного поля.

У період надзвичайної сонячної активності необхідно з особливою турботою подбати про своє здоров’я. У дні активних спалахів на сонці фахівці рекомендують відкласти справи, що потребують підвищеної концентрації та уваги.

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я: