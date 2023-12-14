Який сьогодні день: свята, традиції, іменини та прикмети 14 грудня

Яке православне свято відзначають 14 грудня

14 грудня у церковному календарі – день пам’яті мучеників Аполлонія, Феотіха та Аріана. Жили вони в Єгипті і загинули за свою віру в Христа під час правління імператора Діоклетіана. Тоді за християнами відбувалися масові переслідування. Аполлоній був читцем і довгий час переховувався. Він боявся тортур, а тому заплатив язичнику Філімону, щоб той переодягся в Аполлонія і приніс пожертву ідолам. Однак на Філімона зійшло осяяння Господа і він увірував у Христа.

Тоді Аполлоній відчув сором, покаявся і зізнався у своїй вірі. Їх катували, а згодом відрізали голови. Аріан був правителем, який брав участь у тортурах. На могилі страчених християн він отримав зцілення від давньої хвороби і повірив у Господа. Один із його охоронців Феохтіх підтримав свого господаря. Їх обох кинули вмирати у морі.

Що не можна робити 14 грудня

Не варто виходити з дому, не вмившись.

Починаючи будь-яку справу, окропіть себе освяченою водою. Якщо забути, результату не буде.

Не можна лаятись, лихословити.

Народні прикмети та традиції 14 грудня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

дивилися, який сьогодні день: тепла погода — таким буде і літо;

над лісом видно сині хмари – чекайте сніг;

вітер дме в один бік, але хмари пливуть в інший — до похмурої та снігової погоди;

протягом дня міняється погода – до відлиги;

вночі іній – до снігопаду вдень.

Згідно з народними повір’ями цього дня по землі розгулює нечиста сила, але вона не чіпає добрих господарів, тому було прийнято проводити генеральне прибирання в будинку.

Іменини 14 грудня зазначають:

Аполлон,

Зосима,

Іларіон,

Іпатій,

Левко,

Леонід,

Філімон.

Талісманом людини, народженої 14 грудня, є сапфір. Дорогоцінний камінь, який здавна вважався символом мудрості. Королі носили сапфіри у своїх прикрасах як захист від усіх злих сил, заздрощів і т.д.

14 грудня день народилися:

1850 – український живописець і графік Микола Кузнєцов;

1884 – український церковний діяч (УГКЦ), єпископ Микола Чарнецький;

1972 – капітан СБУ, перший загиблий військовослужбовець у війні на Донбасі, Герой України (посмертно) Геннадій Біличенко.

Пам’ятні дати 14 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 грудня:

1819 рік — Алабама стає 22-м штатом США;

1900 рік — Макс Планк виступає із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення;

1901 рік — в Лондоні проводять перший турнір з настільного тенісу;

1903 рік — в Кіті Гоук (штат Північна Кароліна), брати Райт роблять першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку;

1911 рік — людина вперше підкорює Південний полюс;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський зрікається влади на користь Директорії УНР;

1935 рік — прем’єрою оперети Й.Штрауса “Кажан” у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкривається Київський театр оперети;

1947 рік — матчем “Реал” Мадрид — “Белененсеш” Лісабон, який закінчується перемогою господарів з рахунком 3:1, відкривають стадіон “Сантьяго Бернабеу”;

1949 рік — Єрусалим стає столицею Ізраїлю;

1950 рік — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

1955 рік — членами ООН стають Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об’єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія;

1960 рік — у Парижі підписують Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);

1962 рік — американська автоматична міжпланетна станція “Марінер-2” стає першим апаратом, який долетів до Венери;

1989 рік — Роман Гнатишин стає генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990 року);

1996 рік — на 11 тижнів американський гітпарад очолює пісня Don’t Speak гурту No Doubt;

2004 рік — на півдні Франції відкривають найвищий міст-віадук Мійо;

2008 рік — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу “Аль-Багдадія” Мунтазар Аль Зейді кидає черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами “Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!”;

2009 рік — в центрі Стокгольма відбувається запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution;

2012 рік — стається стрілянина у Сенді-Гук.

В Україні та світі 14 грудня зазначають:

14 грудня в Україні День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора). Чорнобильська катастофа, яка сталася в квітні 1986 року, вважається наймасштабнішою серед техногенних аварій в світі. Від людей, які ліквідовували наслідки вибухів на ядерному реакторі, залежала безпека не лише України. Тому щороку ми віддаємо шану ліквідаторам. Подія була офіційно встановлена 2006 року, але ті, хто займався наслідками катастрофи, щороку збиралися для згадки про інших ще від 1987 року.

Також 14 грудня святкують Всесвітній день мавп. Хоча це свято і не є офіційним, воно відоме в різних країнах світу. Придумали його художники Кейсі Сорроу та Ерік Міллікін 2000 року, які на той час навчалися у Університеті штату Мічиган на факультеті мистецтв.