604-й день війни: окупанти зазнали великих втрат під Авдіївкою

Минулої доби окупанти цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою “Іскандер-М” по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Подоли, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Виїмка, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Бердичі, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав та Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника. Також, безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області. Тут Силами оборони відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.

За добу українські військові ліквідували 1380 окупантів, 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 33 одиниці автотехніки.