Суботу можна провести корисно – якщо ви ветеран, вас запрошують в новий простір «На часі» де відбудеться зустріч – дискусія з роботодавцями. А в бібліотеці Грушевського знову запланована подія – відкриття виставки художниці Ольги Погрібної. Неділю можна провести більш активно – сходити на екскурсію в музей електротранспорту, на концерт на стадіоні Чорноморець. Ввечері всіх, хто захоплюється поезією запрошують на вечір присвячений памʼяті загиблих поетів в Національному художньому музеї.

Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.

Що: Читаємо… Пам’ятаємо…Борис Нечерда: «Я жив як міг, я не лукавив»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 17 січня, 15:00

Що: Презентація книги «У катакомбах Рожнатовки»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 17 січня, 17:00

Що: Побудова мостів між ветеранами та роботодавцями

Де: Єврейська, 49, Простір спільнот “На часі”

Коли: 18 січня, 11:00

Реєстрація обов’язкова

Що: Суботня зустріч у Чорноморці

Де: Парк Шевченка, стадіон Чорноморець, фойє, 2 поверх

Коли: 18 січня, 14:00

Що: Виставка картин Ольги Погрібної

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 18 січня, 15:00

Що: Екскурсія музеєм електротранспорту

Де: Олексіївська, 21, Депо

Коли: 19 січня, 12:00

Запис обовʼязковий 050-399-42-11, 717-54-54, 7-886-886

Що: Вечір памʼяті загиблих поетів

Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей

Коли: 19 січня, 16:00

