Суботу можна провести корисно – якщо ви ветеран, вас запрошують в новий простір «На часі» де відбудеться зустріч – дискусія з роботодавцями. А в бібліотеці Грушевського знову запланована подія – відкриття виставки художниці Ольги Погрібної. Неділю можна провести більш активно – сходити на екскурсію в музей електротранспорту, на концерт на стадіоні Чорноморець. Ввечері всіх, хто захоплюється поезією запрошують на вечір присвячений памʼяті загиблих поетів в Національному художньому музеї.
Всі події як завжди – безкоштовні, деінде вас попросять зробити благодійний внесок та зареєструватися. Гарних та плідних вам вихідних.
Що: Читаємо… Пам’ятаємо…Борис Нечерда: «Я жив як міг, я не лукавив»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 17 січня, 15:00
Що: Презентація книги «У катакомбах Рожнатовки»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 17 січня, 17:00
Що: Побудова мостів між ветеранами та роботодавцями
Де: Єврейська, 49, Простір спільнот “На часі”
Коли: 18 січня, 11:00
Реєстрація обов’язкова
Що: Суботня зустріч у Чорноморці
Де: Парк Шевченка, стадіон Чорноморець, фойє, 2 поверх
Коли: 18 січня, 14:00
Що: Виставка картин Ольги Погрібної
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 18 січня, 15:00
Що: Екскурсія музеєм електротранспорту
Де: Олексіївська, 21, Депо
Коли: 19 січня, 12:00
Запис обовʼязковий 050-399-42-11, 717-54-54, 7-886-886
Що: Вечір памʼяті загиблих поетів
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 19 січня, 16:00