Субботу можно провести полезно — если вы ветеран, вас приглашают в новое пространство «На часі» где состоится встреча — дискуссия с работодателями. А в библиотеке Грушевского снова запланировано событие — открытие выставки художницы Ольги Погребной. Воскресенье можно провести более активно — сходить на экскурсию в музей электротранспорта, на концерт на стадионе Черноморец. Вечером всех, кто увлекается поэзией приглашают на вечер посвященный памяти погибших поэтов в Национальном художественном музее.
Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.
Что: Читаем… Помним… Борис Нечерда: «Я жил как мог, я не лукавил»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 17 января, 15:00
Что: Презентация книги «В катакомбах Рожнатовки»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 17 января, 17:00
Что: Построение мостов между ветеранами и работодателями
Где: Еврейская, 49, Пространство сообществ «На часі»
Когда: 18 января, 11:00
Регистрация обязательна
Что: Субботняя встреча на Черноморце
Где: Парк Шевченко, стадион Черноморец, фойе, 2 этаж
Когда: 18 января, 14:00
Что: Выставка картин Ольги Погребной
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 18 января, 15:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская, 21, Депо
Когда: 19 января, 12:00
Запись обязательна: 050-399-42-11, 717-54-54, 7-886-886
Что: Вечер памяти погибших поэтов
Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей
Когда: 19 января, 16:00