Субботу можно провести полезно — если вы ветеран, вас приглашают в новое пространство «На часі» где состоится встреча — дискуссия с работодателями. А в библиотеке Грушевского снова запланировано событие — открытие выставки художницы Ольги Погребной. Воскресенье можно провести более активно — сходить на экскурсию в музей электротранспорта, на концерт на стадионе Черноморец. Вечером всех, кто увлекается поэзией приглашают на вечер посвященный памяти погибших поэтов в Национальном художественном музее.

Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.

Что: Читаем… Помним… Борис Нечерда: «Я жил как мог, я не лукавил»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 17 января, 15:00

Что: Презентация книги «В катакомбах Рожнатовки»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 17 января, 17:00

Что: Построение мостов между ветеранами и работодателями

Где: Еврейская, 49, Пространство сообществ «На часі»

Когда: 18 января, 11:00

Регистрация обязательна

Что: Субботняя встреча на Черноморце

Где: Парк Шевченко, стадион Черноморец, фойе, 2 этаж

Когда: 18 января, 14:00

Что: Выставка картин Ольги Погребной

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 18 января, 15:00

Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская, 21, Депо

Когда: 19 января, 12:00

Запись обязательна: 050-399-42-11, 717-54-54, 7-886-886

Что: Вечер памяти погибших поэтов

Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей

Когда: 19 января, 16:00

