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Новости Одессы и Одесской области

От перформанса до квеста: что одесситов ждет в День музеев?

От перформанса до квеста: что одесситов ждет в День музеев?

Каждое 18 мая мир празднует День музеев. Ежегодно в рамках события проходит ряд тематических мероприятий. Одесса также не остается в стороне. Специально для одесситов и гостей нашего города музеи открывают бесплатные выставки, устраивают концерты, а также приглашают на авторские экскурсии и мастер-классы. Словом, настоящий праздник для любителей искусства. Однако из-за пандемии традиции временно меняются. Но, это не означает, что в одесских музеях не будет праздника! Для нас уже подготовили ряд событий, которые увлекут даже того, кто считает, что искусство – это скучно.

Карантинный перформанс в МСИО

В музее современного искусства к международному Дню музея пройдет акция – «Карантинная автограф-сессия оммаж Мандзони». В рамках мероприятия приглашенные художники предлагают зафиксировать воспоминания о пандемии и оставить автографы на защитных масках посетителей. На автограф-сессии художники научат смотреть на сегодняшние события сквозь призму искусства. Ведь то, что обычному человеку кажется скучным, и даже страшным, для творца является ресурсом вдохновения и предметом исследования.

Когда: 17 мая с 17.00 до 19.00.

Где: улица Леонтовича, 5.

Вход свободный.

Бесплатная экскурсия по музею контрабанды

В Музее контрабанды для всех желающих обещают провести увлекательную экскурсию. Стоит отметить, что экспозиция музея по-настоящему уникальная. Здесь вы увидите все, что транспортируется в Украину незаконно – золото, оружие, наркотики и даже плюшевый мишка. Также сотрудники музея раскроют тему контрабанды в истории и современной жизни. Вы узнаете, на какие хитрости могут пойти мошенники, чтобы перевезти запрещенные товары.

Когда: 18 мая с 11.00 до 19.00.

Где: улица Екатерининская, 6.

Вход свободный.

Онлайн-приключения в археологическом музее

В Международный день музеев, вы сможем принять участие в виртуальном квесте и проникнуть за стены Археологического музея, который так соскучился по своим посетителям. Что вы будете делать? Вместе с сотрудниками музея вы будете угадывать музейные экспонаты с незнакомых ракурсов, а также узнаете о них невероятные факты. К примеру: Что спасло Троянского коня? Как звали супергероев на Руси? Какие сокровища лежат на дне Черного моря?

Записаться на квест можно через «Фейсбук» Катерины Корниенко.

Когда: 18 мая с 18.00 до 19.00.

Где: квест пройдет на платформе Zoom

Стоимость: 70 грн. (можно участвовать всей семьей)

 

Художественный музей предлагает поговорить о важном

Интересно, что тема нынешнего Международного дня музеев «Музеи ради равенства: разнообразие и инклюзия». В рамках события Одесский художественный музей решил организовать настоящий онлайн-праздник, чтобы объединиться людей и поговорить на важные темы инклюзии и разнообразия. Также это будет отличным поводом лучше понять друг друга и преодолеть предвзятости по этнической принадлежности, языка, пола, идентичности, социально-экономического происхождения, уровня образования и религиозных убеждений.

Что в программе?

– На примере работ из коллекции музея вы узнаете об этническом и религиозном многообразии, а также об инклюзивном искусстве и его представителях в разные времена.

– Прямые эфиры с сотрудниками других музейных учреждений Украины, которые поделятся своим опытом инклюзивной работы и расскажут о ее особенностях.

– Детские мастер-классы во время которых ондайн-посетители смогут сделать объемные картины, а также больше узнают о том, как воспринимают и чувствуют искусство люди с различными потребностями.

Когда: 18 мая каждый час – с 11.00 до 21.00.

Где: в прямом эфире в «Фейсбук», Instagram и Zoom.

Участие бесплатное.

 

Полный список программы смотрите на фото.

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