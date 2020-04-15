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Новости Одессы и Одесской области

Одесситка приютила раненую сову и лечит ее дома

Одесситка приютила раненую сову и лечит ее дома

Сову нашел знакомый горожанки Натальи. Птица лежала раненая на дороге. Ухаживание за пернатым с раненным крылом приносит множество хлопот, но Наталья пытается сделать все возможное, чтобы вылечить птицу.

Об этом сообщает издание «Пушкинская».

По всей видимости, в птицу выстрелили из ружья патроном с дробью. Дробинка сломала крыло. Свинцовый шарик уже вытащили, но на крыле осталась большая гематома. А после перевязки и уколов Наталье сообщили, что крыло придется ампутировать.

Перед тем питомец должен пройти реабилитацию. Сову должны вылечить от черепно-мозговой травмы. Также ей придется принимать курс таблеток и суспензий.

– Не могу сказать, что она привыкла ко мне. Все-таки это хищная птица, она все время жила на воле, а тут ее забрали и держат в четырех стенах. Конечно, для нее это стресс, шок. Но она уже не шипит на меня, хоть поначалу и такле бывало. Спокойно реагирует, когда я беру ее в руки. Могу уложить на спину, чтобы сделать укол, она уже не так вырывается, как раньше, – рассказала Наталья.

Одесситка поделилась, что реабилитация и содержание птицы обходится ей недешево. Только одно из лекарств стоит практически полтысячи гривен, а еще для пропитания нужны мелкие мышки, крысы, перепелки. Девушка с трудом добывает такой «корм» сове.

Горожанке поступают предложения продать сову или отдать. Цели у инициаторов таких предложений разные: из совы даже хотели сделать чучело.

Девушка не хочет отдавать птицу в зоопарк. Думает после того, как вылечит, отдать человеку, который передерживает ястребов и сов, а затем отпускает на свободу. Но Наталья не исключает и того, что пернатый хищник останется у нее. Кстати, помимо совы, у нее уже есть две птицы.

– Эта птица какая-то особенная. Когда я увидела ее безумные глаза, они как будто заворожили меня. Она очень крутая птичка, — не сдержала эмоций одесситка.

Фото: “Пушкинская”

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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