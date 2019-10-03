Злата Огневич: «В новом туре будут баллады, которые я писала со слезами на глазах»

В эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» Злата рассказала о приготовленных для поклонников сюрпризах и о личных переживаниях, связанных с некоторыми композициями.

Злата Огневич – девушка с магнетической внешностью и голосовыми данными, которым позавидуют мировые звезды. Она владеет техникой бит-бокса, читает рэп, виртуозно исполняет оперные и джазовые партии. В концертном туре «Чекай» певица отказалась от яркого шоу и решила сделать ставку на музыку и новые песни, хотя хореография и необычные постановки тоже будут. «Шоу сейчас никого не удивишь, – говорит Злата. – Главное – это то, что живет внутри меня. А во мне живет музыка, я хочу ею делиться. У меня есть новые авторские песни. Сейчас работаю над новым альбомом, в туре исполню несколько песен из этого альбома. Это уже известная музыкальная практика, когда новые песни артист сначала исполняет в туре, обкатывает их, а потом записывает на студии и выпускает альбом. Это будет очень крутой альбом. В нем будет меньше элекро-дэнс-попа, больше живой музыки и моих баллад. Помимо новых песен в туре поклонники услышат в новой аранжировке композиции, которые знают и полюбили».

По словам артистки, этот тур для нее особенный, ведь в новых песнях – много личного: «В новом туре будут баллады, которые я писала со слезами на глазах, в моменты, когда мне было плохо: после расставаний с парнями, после разочарований. Это были периоды поиска себя, гармонии и любви. Поэтому эти песни написаны сердцем. Во время исполнения некоторых песен буду сама играть на музыкальных инструментах, потому что никто не сможет передать мои эмоции так, как я это чувствую».

Тур «Чекай» стартует 4 октября в Кропивницком, а его первая часть закончится в конце декабря эксклюзивным концертом во Львове. Только после этого – в январе – певица позволит себе немного отдохнуть. Ведь этим летом из-за подготовки к туру Злата так и не смогла вырваться в отпуск.

Также певица призналась: при таком насыщенном графике поддерживать себя в отличной форме ей помогают спорт и правильное питание. «Например, сегодня утром мой завтрак состоял из пюре из авокадо с оливковым маслом и специями, рисовых хлебцев и зеленого чая с листьями базилика».

Злата Огневич – постоянная участница благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». В студии «Утра с Интером» певица представила новый лот – счастливый чемоданчик, с которым она ездила на Евровидение. В нем – открытки с автографами и эксклюзивный диск с лучшими песнями артистки, который был выпущен не для продажи, а в качестве сувенира для истинных меломанов. Этот уникальный лот от Златы Огневич уже можно приобрети на сайте deti.inter.ua. Как и другие эксклюзивные лоты от звезд: мастер-класс по этикету от Оли Фреймут; вокальный караоке-баттл с Гайтаной; присутствие на съемках нового клипа Open Kids; сувенир от народной артистки Украины Ирины Билык; фирменное худи «Королева ночи» от Оли Поляковойи многое другое. Приобретая один из лотов, вы не только покупаете подарок для себя или близкого человека, но и принимаете участие в большом и важном деле. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на покупку современного аппарата УЗИ для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Делать добро легко – присоединяйтесь! Вместе мы действительно можем спасать детские жизни!