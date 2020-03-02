Жителям Одессы и области предлагают жаловаться на дороги онлайн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины создало специальную интерактивную карту. Используя ее, в режиме онлайн легко оставить жалобу на дороги, качество которых оставляет желать лучшего.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью карты можно быстро передать данные о проблемных участках дорожным службам. А после – отследить, насколько оперативно отреагировали дорожники на обращение.

В частности, на карте будет видно, заехала ли техника на трассу и как работают подрядчики. С помощью нового сервиса заказчик, которым может выступить любой желающий, узнает, на каком этапе находится его заявление. Также он сможет увидеть, какие отрезки трасс уже отремонтированы, а какие собираются починить в ближайшее время.

Фото: odessa.report

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!