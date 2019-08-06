Жители Деволановского спуска после ливня в Одессе: «Мы теперь не «Канава», а «Ямайка»

Одесский эколог и активист Владислав Балинский опубликовал на своей странице в FB фотографию, как после августовского ливня Деволановский спуск, давно и прочно именуемый «Канавой», превратился в фотозону.

Вот с чем у нас и в самом деле хорошо, так это с чувством юмора. Изобретательные одесситы забирались в образовавшиеся там ямы и фотографировались на память.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на месте. Да, это только кажется, что нашу «Канаву» ничем не испортишь. Дождь во многих местах не только смыл остатки того, что можно условно назвать дорожным покрытием, но и ударил по деревьям, по развалам зданий. Что же касается ям, то они и в самом деле здесь появились. Но это далеко не все беды.

— Не ходили бы вы здесь, — посоветовала мне проходящая по спуску женщина. — Смотрите, как все эти развалюхи так и грозят обвалом.

— Но вы же ходите.

— А что делать? Я с семьей здесь живу. Мы очень боимся, что как начнут все эти руины подсыхать, так и начнутся завалы.

Женщина рассказывает, что спуск становится все более и более опасным. При этом, оказывается, даже свадьбы здесь снимают на фоне руин. Такие вот экстремалы.

Что же по поводу образовавшихся провалов, то услышала и такое: местные обитатели печально шутят: «Называли бы это место не «Канавой», как обычно, а Ямайкой — от слова «яма».

На спуске сейчас работают коммунальщики. Очень «нервенные». На вопросы не отвечают, советуют лишь «не лазать здесь толпами».

Толп я не заметила, а вот «благоухание» рядом с набитыми мусором развалинами очень даже ощутила. Мусор, залитый ливнем, сейчас активно прогревается на солнышке. Тот еще аромат.

Нет, я сейчас даже не о состоянии знаменитого Деволановского. Просто предупреждаю на всякий случай: вся эта «красота» и в самом деле очень опасна. Нужно быть уж очень большим любителем экстрима во всех его формах, чтобы прогуливаться по нашей «Канаве». Ну, или «Ямайке».

Фото: автор, соцсети Владислава Балинского