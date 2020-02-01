Жаловаться будем? Как записаться на прием к заммэра Одессы Павлу Вугельману

Мы продолжаем серию публикаций о том, кто из городских чиновников какие вопросы курирует, какие ведомства находятся в их подчинении и по каким вопросам к ним можно обращаться. Сегодня расскажем, чем занимается заместитель одесского головы по вопросам деятельности исполнительных органов — Павел Вугельман, и какие ведомства ему подчиняются.

Павел Вугельман обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и исполнительного комитета, а также распоряжений городского головы в вопросах:

контроля за соблюдением требований Правил дорожного движения и Правил парковки транспортных средств;

реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, предотвращения детской безнадзорности и преступности;

развития и укрепления партнерских и побратимских связей с городами зарубежных стран, развития имиджевой и брендинговой политики Одессы;

разработки, реализации программ и мероприятий по внедрению международных стандартов в различные сферы жизни одесситов;

развития промышленности, малого и среднего предпринимательства;

планирования и учета закупок для организаций образования, культуры, молодежной и семейной политики, туризма;

перспективного развития транспортного комплекса города;

разработки программ социально-экономического и культурного развития;

информационной и правовой помощи в сфере госзакупок;

патриотического воспитания молодежи;

экономического анализа и прогнозирования;

социально-экономического развития города;

внешнеэкономической деятельности;

развития физкультуры и спорта;

привлечения инвестиций.

На чиновников каких ведомств ему можно жаловаться?

Департамента экономического развития КУ «Грантовый офис «Одесса 5Т»;

Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения;

Департамента международного сотрудничества и маркетинга;

КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение»;

Управления по физической культуре и спорту Одесского горсовета;

Департамента образования и науки;

Департамента культуры и туризма;

Службы по делам детей Одесского горсовета;

КП «Туристический информационный центр Одессы»;

КП «Международный аэропорт Одесса»;

КП «Одестранспарксервис»;

КУ «Стадион Спартак»;

КП «Парки Одессы».

Как попасть на прием?

Прием осуществляется в первый и третий четверг месяца с 10.00 до 12.00 по предварительной записи.

Адрес: Думская площадь, 1, кабинет: 224-а.

Телефон: (048) 779-13-22.

Фото: Любимый город

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!