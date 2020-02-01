Жаловаться будем? Как записаться на прием к заммэра Одессы Павлу Вугельману

Мы продолжаем серию публикаций о том, кто из городских чиновников какие вопросы курирует, какие ведомства находятся в их подчинении и по каким вопросам к ним можно обращаться. Сегодня расскажем, чем занимается заместитель одесского головы по вопросам деятельности исполнительных органов — Павел Вугельман, и какие ведомства ему подчиняются.
Павел Вугельман обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и исполнительного комитета, а также распоряжений городского головы в вопросах:
- контроля за соблюдением требований Правил дорожного движения и Правил парковки транспортных средств;
- реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, предотвращения детской безнадзорности и преступности;
- развития и укрепления партнерских и побратимских связей с городами зарубежных стран, развития имиджевой и брендинговой политики Одессы;
- разработки, реализации программ и мероприятий по внедрению международных стандартов в различные сферы жизни одесситов;
- развития промышленности, малого и среднего предпринимательства;
- планирования и учета закупок для организаций образования, культуры, молодежной и семейной политики, туризма;
- перспективного развития транспортного комплекса города;
- разработки программ социально-экономического и культурного развития;
- информационной и правовой помощи в сфере госзакупок;
- патриотического воспитания молодежи;
- экономического анализа и прогнозирования;
- социально-экономического развития города;
- внешнеэкономической деятельности;
- развития физкультуры и спорта;
- привлечения инвестиций.
На чиновников каких ведомств ему можно жаловаться?
- Департамента экономического развития КУ «Грантовый офис «Одесса 5Т»;
- Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения;
- Департамента международного сотрудничества и маркетинга;
- КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение»;
- Управления по физической культуре и спорту Одесского горсовета;
- Департамента образования и науки;
- Департамента культуры и туризма;
- Службы по делам детей Одесского горсовета;
- КП «Туристический информационный центр Одессы»;
- КП «Международный аэропорт Одесса»;
- КП «Одестранспарксервис»;
- КУ «Стадион Спартак»;
- КП «Парки Одессы».
Как попасть на прием?
Прием осуществляется в первый и третий четверг месяца с 10.00 до 12.00 по предварительной записи.
Адрес: Думская площадь, 1, кабинет: 224-а.
Телефон: (048) 779-13-22.
Фото: Любимый город
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