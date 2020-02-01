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Новости Одессы и Одесской области

Жаловаться будем? Как записаться на прием к заммэра Одессы Павлу Вугельману

Жаловаться будем? Как записаться на прием к заммэра Одессы Павлу Вугельману

Мы продолжаем серию публикаций о том, кто из городских чиновников какие вопросы курирует, какие ведомства находятся в их подчинении и по каким вопросам к ним можно обращаться. Сегодня расскажем, чем занимается заместитель одесского головы по вопросам деятельности исполнительных органов — Павел Вугельман, и какие ведомства ему подчиняются.

Павел Вугельман обеспечивает выполнение решений Одесского городского совета и исполнительного комитета, а также распоряжений городского головы в вопросах:

  • контроля за соблюдением требований Правил дорожного движения и Правил парковки транспортных средств;
  • реализации государственной политики в сфере социальной защиты детей, предотвращения детской безнадзорности и преступности;
  • развития и укрепления партнерских и побратимских связей с городами зарубежных стран, развития имиджевой и брендинговой политики Одессы;
  • разработки, реализации программ и мероприятий по внедрению международных стандартов в различные сферы жизни одесситов;
  • развития промышленности, малого и среднего предпринимательства;
  • планирования и учета закупок для организаций образования, культуры, молодежной и семейной политики, туризма;
  • перспективного развития транспортного комплекса города;
  • разработки программ социально-экономического и культурного развития;
  • информационной и правовой помощи в сфере госзакупок;
  • патриотического воспитания молодежи;
  • экономического анализа и прогнозирования;
  • социально-экономического развития города;
  • внешнеэкономической деятельности; 
  • развития физкультуры и спорта;
  • привлечения инвестиций.

На чиновников каких ведомств ему можно жаловаться?

  • Департамента экономического развития КУ «Грантовый офис «Одесса 5Т»;
  • Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения;
  • Департамента международного сотрудничества и маркетинга;
  • КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение»;
  • Управления по физической культуре и спорту Одесского горсовета;
  • Департамента образования и науки;
  • Департамента культуры и туризма;
  • Службы по делам детей Одесского горсовета;
  • КП «Туристический информационный центр Одессы»;
  • КП «Международный аэропорт Одесса»;
  • КП «Одестранспарксервис»;
  • КУ «Стадион Спартак»;
  • КП «Парки Одессы».

Как попасть на прием?

Прием осуществляется в первый и третий четверг месяца с 10.00 до 12.00 по предварительной записи.

Адрес: Думская площадь, 1, кабинет: 224-а.

Телефон: (048) 779-13-22.

Фото: Любимый город

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Галина Полищук
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