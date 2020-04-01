«Зеленый туннель»: трамвайные пути на одесском Фонтане облагородили растительностью (фото)

На 4-й и 5-й станции Большого Фонтана высадили деревья и кусты. Деревья будут не только защищать от жары в летние дни, но и не дадут возможности пешеходам пересекать трамвайное полотно в неположенных местах.

Об этом сообщил один из организаторов проекта «Зеленый туннель» Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

Эко-активисты совместно с КП «Горзелентрест» реализовали проект «Зеленый туннель». В рамках проекта возле трамвайных путей с 4-й до 5-й станции Большого Фонтана создали т.н. “зеленую ограду”.

Она будет не только очищать воздух, но и не позволит пешеходам перебегать дорогу через трамвайные пути в неположенном месте.

А летом, проезжая в трамвае №18, можно будет ощутить себя в зеленом тоннеле.

Вдоль рельс высажены кусты бирючины. Чтобы они не ограничивали видимость водителя трамвая, их будут подстригать до 50 сантиметров.

Также на этом участке дороги высажены серебристые клены. Деревья подрезали так, чтобы кроны начали формирование на высоте 2,5-3 метра, что выше вагона трамвая.

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