Специалисты «Инфоксводоканала» объяснили, что это оборудование носит название компенсаторов. Они принимают все деформации, которые могут возникать при резких изменениях температуры, давления или при воздействии вибраций. Компенсаторы позволяют предотвратить повреждение труб, соединений и других элементов трубопроводов в таких ситуациях, а значит, обеспечивают безаварийную работу нового водопровода.

Компенсаторы установили на реконструируемом участке водопровода на улице Евгения Чикаленко. Стоило это около миллиона гривен для всего участка, а это более 600 метров нового водопровода большого диаметра! Надежность водоснабжения десятков тысяч наших абонентов в большом спальном районе того стоит!

Мы благодарны каждому абоненту, кто вовремя рассчитывается за услуги водоснабжения. Ведь именно благодаря вам мы можем внедрять современные технологии и обеспечивать город чистой водой!