Застройщик новой высотки пригрозил закрыть дорожку у санатория «Аркадия»

Недавно в некоторых одесских СМИ появилась информация о том, что небольшой пешеходный проход, ведущий от парковки Дворца Спорта через санаторий «Аркадия» к Французскому бульвару, закроют из-за строящегося рядом жилого комплекса.

Такое объявление появилось на соседних деревьях: «Внимание!! Проход будет закрыт на постоянной основе с 6 июня 2019 года». Поэтому наш корреспондент отправился разведать ситуацию.

Подобных объявлений на месте не оказалось – на деревьях остался лишь скотч, а пациенты санатория рассказали, что, действительно, такие предупреждения были.

Однако, 6 июня дорожку не перекрыли. И даже объявления сняли.

Следует отметить, что эта дорожка – единственный короткий путь с пр. Шевченко к морю в районе Дворца Спорта. Поэтому ним пользуются многие одесситы. Если же проход закроют, короткой дорогой смогут пользоваться лишь жители нового ЖК.