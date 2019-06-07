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Новости Одессы и Одесской области

Застройщик новой высотки пригрозил закрыть дорожку у санатория «Аркадия»

  • дорога к морю
  • дорога к морю
  • дорога к морю
  • дорога к морю

Недавно в некоторых одесских СМИ появилась информация о том, что небольшой пешеходный проход, ведущий от парковки Дворца Спорта через санаторий «Аркадия» к Французскому бульвару, закроют из-за строящегося рядом жилого комплекса.

Такое объявление появилось на соседних деревьях: «Внимание!! Проход будет закрыт на постоянной основе с 6 июня 2019 года». Поэтому наш корреспондент отправился разведать ситуацию.

Подобных объявлений на месте не оказалось – на деревьях остался лишь скотч, а пациенты санатория рассказали, что, действительно, такие предупреждения были.

Однако, 6 июня дорожку не перекрыли. И даже объявления сняли.

Следует отметить, что эта дорожка – единственный короткий путь с пр. Шевченко к морю в районе Дворца Спорта. Поэтому ним пользуются многие одесситы. Если же проход закроют, короткой дорогой смогут пользоваться лишь жители нового ЖК.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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