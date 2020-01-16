Зарядные станции для электромобилей: почему в Одессе их требуют демонтировать

Собственники зарядных станций для электромобилей возмущаются в социальных сетях запретом на свою деятельность со стороны горсовета. По словам чиновников, для установки таких объектов необходимо соблюдать алгоритм законной установки.

Об этом сообщил Павел Вугельман на своей странице в Facebook.

В Одесской области проходят проверки автомобильных заправочных станций. По всей видимости, под проверку попали и станции зарядки электромобилей.

По словам заместителя мэра Павла Вугельмана, станции для зарядки автомобилей, как и любой другой объект, установленный на городской земле, должны иметь разрешительную документацию. Зарядные станции сейчас оформляются как элементы уличной торговли, аналогично терминалам для пополнения счета. Они оплачиваются в городской бюджет по стандартному тарифу – 105 гривен за кв. м вместе с коэффициентом, который зависит от места размещения.

Для того, чтобы разместить такие станции, предпринимателю необходимо получить разрешение в Управлении торговли Одесского городского совета (Косовская, 2Д) и от районной администрации. Также следует учитывать, что если станцию зарядки размещать на парковках коммерческих заведений, то необходимо дополнительное согласование с Патрульной полицией.

В то же время начальник Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов в своем видеообращении сказал, что если зарядная станция не является коммерческой, а установлена, например, жильцом дома для зарядки своего личного транспорта, то такие устройства не входят в компетенцию управления. Но вызовут вопросы от ГСЧС и «Облэнерго».

«Даже если ваша зарядка не коммерческая, это не значит, что её можно ставить, где угодно, и как угодно. Если вы установили зарядку, то вступаете в земельные отношения с горсоветом. Эти отношения четко прописаны в Земельном кодексе Украины: вы сначала делаете отвод земли, арендуете или выкупаете, а затем уже ставите свою зарядку», – рассказал Сергей Машьянов.

Чиновники просят не распространять ложные суждения о препятствии со стороны городской власти развитию экотраспорта, так как, по их словам, речь идет лишь о законности.

Фото: Владимир Ревера

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!