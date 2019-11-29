Зал одесской филармонии оснастят кондиционерами

Об этом сообщил Президент фестиваля «Odessa classics”, пианист Алексей Ботвинов.

Проект инициирован совместными усилиями организаторов фестиваля и меценатов, которые помогают в подготовке мероприятия.

– Мы имеем предварительное согласие в содействии нам с эстонской стороны, – рассказал музыкант. – Это очень большая проблема, и мы пытаемся ее решить постепенно. Вначале будет создан проект, подсчитана необходимая сумма и лишь потом будет объявлен сбор денег. Это очень непросто, и я сейчас не могу обещать, что это осуществится скоро. Но это будут максимально быстрые сроки, потому что мы хотим, чтобы наши музыканты могли работать в нормальных условиях, а зрители с комфортом наслаждаться музыкой.

Координатором проекта с эстонской стороны станет «культурный дипломат» Мелис Кубитс.

– Это тот момент, когда можно объединить прогрессивную часть страны и города, потому что филармония – одно из культовых мест Одессы, – отметил он. – И смотреть на несчастных музыкантов, которые обливаются потом на великолепной сцене невозможно. Я вижу, что это можно сделать красиво и удобно для всех. Мы организуем проект по привлечению ресурсов, в котором сможет принять участие каждый одессит и гость города.

Справка

Здание одесской филармонии было построено в 1899 году, как Новая купеческая биржа. Первозданный облик сооружения практически без изменений сохранился до нашего времени. Авторство исходного проекта постройки принадлежало архитектору В. И. Прохаске из Вены, эскиз которого оказался лучшим из 30, предложенных на всемирный конкурс. В итоге проект был переработан главным городским архитектором А. И. Бернардацци. За основу был взят Палаццо Дукале в Венеции. Кстати, в советское время тут находились государственные учреждения, а с 1946 года в здание переселились музыканты.

Фото автора, filarmonia.odessa.ua

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