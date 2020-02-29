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Новости Одессы и Одесской области

Задорно и вкусно: одесситы встречают весну и поедают блины

Задорно и вкусно: одесситы встречают весну и поедают блины

Большой праздник Масленицы устроили для одесситов в Летнем театре Горсада. И хотя он объявлен как праздник для детей, весело и вкусно здесь людям всех поколений.

Дерево желаний встречает у входа (говорят, что любое желание, написанное на листке и вывешенное на этом дереве, обязательно сбудется), клоуны и аниматоры вовсю стараются, чтобы у собравшихся было хорошее настроение. 

Благо, выходной и погода встретила начало праздника ярким солнцем и теплом. Людей собралось очень и очень много. А разгуляться есть где. Все по интересам — хотите, любуйтесь выступлениями творческих коллективов, участвуйте в конкурсах, займитесь чем-нибудь полезным на мастер-классах. Еще и угощайтесь блинами и приветствуйте приход весны.

Мало блинов? Тогда вам — на фудкорты. Их тоже много. Любопытно, что многие дети «украсились» и приоделись так, словно на улице уже первое апреля, и у нас тут не последний день зимы, а Юморина в разгаре. Впрочем, обстановка к этому очень даже располагает: веселье царит не только в Летнем, но и в Горсаду.

Музыка, песни-пляски, розыгрыши: одесситы, как всегда, очень радуются праздникам, с удовольствием знакомятся с изделиями хенд-мейда, сувенирной продукцией. А всего этого на празднике — вдосталь.

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Мария Котова
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