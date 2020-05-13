Выплаты к Дню Победы: в Одессе обещанную помощь продолжают выплачивать

В рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы были назначены одноразовые выплаты к праздничным датам. Однако, по словам наших читателей помощь выплатили не всем заявленным категориям.

Эту ситуацию прокомментировали в пресс центре Одесского горсовета.

Одноразовую помощь ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне согласно городской целевой программе должны выплатить:

лицам с инвалидностью вследствие войны и лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участникам боевых действий – 3000 грн.;

узникам гетто и концлагерей – 1000 грн.;

детям Второй мировой войны (1941-1945 гг.) -1000 грн.

По информации Одесского горсовета первый транш указанного пособия для 7 тысяч ветеранов, узников гетто и концлагерей было выплачено в апреле текущего года. В общей сумме 7,9 млн грн.

С 8 мая 2020 года департаментом финансов Одесского городского совета перечислен второй транш выплаты для 22 тысяч детей войны. На них перечислили 22 млн грн.

Внимание!

Выплата будет проведена районными управлениями социальной защиты населения департамента труда и социальной политики Одесского городского совета по месту получения гражданами пенсий.

В дальнейшем планируется предоставление указанной помощи еще более 34 тысячам детей Второй мировой войны (1941-1945 гг.). Выплаты переведут до конца мая.

Кроме того, ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне ветераны Одессы получили ежегодную разовую денежную помощь за счет средств государственного бюджета, предусмотренную Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Ежемесячные выплаты

Ежемесячно лицам с инвалидностью в результате Второй мировой войны предоставляется муниципальная надбавка в размере 1000 гривен. Участники обороны и освобождения города Одессы ежемесячно получают стипендию Одесского городского головы в размере 2000 гривен.

За счет средств городского бюджета отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам Второй мировой войны, выплачивается компенсация за льготный проезд на железнодорожном транспорте и предоставляются льготы по оплате услуг связи.

На 2020 год на отмеченные мероприятия предусмотрено финансирование на общую сумму 9,4 млн грн.

Фото: ZIK.ua

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