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Новости Одессы и Одесской области

«Выбросить отца Федора»: как 90 лет назад критиковали роман «12 стульев»

«Выбросить отца Федора»: как 90 лет назад критиковали роман «12 стульев»

Туристическое агентство «Место встречи — Одесса» на своей станице в Facebook опубликовало любопытнейший документ. Это статья из «Литературной газеты» 90-летней давности.

В ней под рубрикой «Книга, о которой не пишут», вышла статья-рецензия критика Анатолия Тарасенкова о романе И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев». Было это 17 июня 1929 года.

«Выход статьи исследователи сравнили с выдачей роману «справки о благонадежности», — сообщают в турагентстве, а это и в самом деле, то основное, на что нужно обратить внимание нам с вами.

Читать сегодня рецензию 90-летней давности на известнейший роман наших авторов-одесситов — сплошное удовольствие. Кстати, критика очень благожелательна по отношению к роману.

Любопытно, что в рецензии почти полностью передан сюжет романа (даже, как бы сегодня сказали, со спойлерами). Сам Бендер назван «анархиствующим рвачом», Воробьянинов — «бывшим», на которого Ильф и Петров обрушиваются с «сатирой врага».

В заключении статьи автор предлагает «выбросить» из романа сюжетную линию с «попом отцом Федором», так как «вся эта история искусственно прилеплена к сюжету романа и сделана слабо».

Ну если уж эта история «сделана слабо», то, как говорят в Одессе, я извиняюсь. Впрочем, рассуждать из дня сегодняшнего, конечно, гораздо проще. Главное же в рецензии на тот момент — это, конечно же, фраза: «Глаза Ильфа и Петрова — глаза не врагов, а друзей».

Фото автора и агентства «Место встречи — Одесса»

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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