Выбор за одесситами: стартовало голосование за проекты «Общественного бюджета-2021»

С сегодняшнего дня, 4 ноября, одесситы могут начать голосовать за проекты «Общественного бюджета-2021».
Комиссия по вопросам «Общественного бюджета» завершила рассмотрение проектов на 2021 год вчера, 3 ноября.
Голосование одесситов онлайн (ЗДЕСЬ) начинается 4 ноября. Завершится оно 23 ноября.
О некоторых больших и малых допущенных к онлайн-голосванию проектах мы недавно рассказывали.
Большинство проектов касается благоустройства детских площадок, создания и улучшения спортивных зон, зон отдыха, придомовых территорий с обустройством зеленых зон.
На утро 4 ноября некоторые одесситы уже отдали свои голоса за проекты, которые показались им наиболее значимыми.