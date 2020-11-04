Новости Одессы и Одесской области

Выбор за одесситами: стартовало голосование за проекты «Общественного бюджета-2021»

Выбор за одесситами: стартовало голосование за проекты «Общественного бюджета-2021»

С сегодняшнего дня, 4 ноября, одесситы могут начать голосовать за проекты «Общественного бюджета-2021».
Комиссия по вопросам «Общественного бюджета» завершила рассмотрение проектов на 2021 год вчера, 3 ноября.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Голосование одесситов онлайн (ЗДЕСЬ) начинается 4 ноября. Завершится оно 23 ноября.

О некоторых больших и малых допущенных к онлайн-голосванию проектах мы недавно рассказывали.

Большинство проектов касается благоустройства детских площадок, создания и улучшения спортивных зон, зон отдыха, придомовых территорий с обустройством зеленых зон.

На утро 4 ноября некоторые одесситы уже отдали свои голоса за проекты, которые показались им наиболее значимыми.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить