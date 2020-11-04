Выбор за одесситами: стартовало голосование за проекты «Общественного бюджета-2021»

Выборы мэра Одессы: когда будет второй тур и кто в него выйдет? Результаты экзит-полов (опрос проголосовавших на выборах) дают повод говорить, что в первом туре одесситы не выбрали нового городского голову. Зато определились лидеры гонки. Смотрите в инфографике. Таким образом, во второй тур выборов мэра Одессы проходят действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Николай Скорик. Он действующий народный депутат ПОДРОБНЕЕ

Бюджет Одессы недополучит миллиард Поступления в бюджет Одессы в 2020 году будут меньше запланированных почти на миллиард грн. ПОДРОБНЕЕ