Вступил в силу Закон о всеобщей мобилизации: кого призовут?

Правительство Украины утвердило Указ «О всеобщей мобилизации». Законопроект был принят на пленарном заседании Верховной Рады 3 марта. Со дня вступления в силу указа мобилизация проводится по всей территории Украины в течение 90 суток.

Всеобщая мобилизация касается всех органов власти, местного самоуправления, ВСУ, военных формирований, органов и сил гражданской обороны, сфер национальной экономики, предприятий, учреждений, организаций. То есть, в той или иной степени она затрагивает каждого украинца.

Кого призовут?

Согласно указу президента, непосредственно на службу призовут военнообязанных и резервистов.

Военнообязанные – это лица, находящиеся в запасе для комплектации ВСУ и других воинских формирований в особый период. К ним относятся:

граждане, годные по состоянию здоровья для прохождения воинской службы в мирное или военное время;

уволенные с воинской службы в запас ВСУ, СБУ и службы внешней разведки;

уволенные из службы Нацполиции, МВД, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, государственной криминально-исполнительной службы, налоговой и таможенных служб;

призывники, ранее освобожденные от призыва, (например, проходили военную службу в другой стране, сидели в тюрьме или достигли 27-летнего возраста);

женщины, имеющие профессию, родственную с военно-учетной специальностью (при условии пригодности по состоянию здоровья и семейному положению).

Резервисты – это граждане, проходящие службу в воинском резерве ВСУ и других воинских формированиях страны. К ним относятся:

украинцы, уже имеющие контракт с ВСУ на прохождение службы в резерве;

уволившиеся со службы в ВСУ за годы войны и имеющие боевой опыт.

Очереди призыва военнообязанных и резервистов определит Генштаб ВСУ.

Кто не подлежит призыву?

Не призовут:

граждан, забронированных на период мобилизации за органами власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;

признанных медкомиссией временно непригодными по состоянию здоровья, но на срок до шести месяцев (с повторным прохождением медкомиссии);

мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка не старше 18 лет либо содержащих ребенка с инвалидностью;

усыновителей или приемных родителей, на содержании которых находятся дети-сироты;

граждан, заботящихся о людях, нуждающихся в опеке (в случае отсутствия других людей, которые такую опеку могут осуществлять).

Как стать на воинский учет?

Согласно закону «О воинской обязанности и воинской службе», военнообязанные должны встать на воинский учет. Если они там, конечно, еще не стоят. Обязаны, согласно закону, встать на воинский учет и все мужчины, эвакуировавшиеся в западные области Украины из других регионов страны.

Для того чтобы встать на воинский учет, необходимо прийти в центр комплектации по месту проживания (бывшие военкоматы) и написать соответствующее заявление.

При себе нужно иметь следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

воинско-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть).