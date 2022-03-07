Вступил в силу Закон о всеобщей мобилизации: кого призовут?

Правительство Украины утвердило Указ «О всеобщей мобилизации». Законопроект был принят на пленарном заседании Верховной Рады 3 марта. Со дня вступления в силу указа мобилизация проводится по всей территории Украины в течение 90 суток.
Всеобщая мобилизация касается всех органов власти, местного самоуправления, ВСУ, военных формирований, органов и сил гражданской обороны, сфер национальной экономики, предприятий, учреждений, организаций. То есть, в той или иной степени она затрагивает каждого украинца.
Кого призовут?
Согласно указу президента, непосредственно на службу призовут военнообязанных и резервистов.
Военнообязанные – это лица, находящиеся в запасе для комплектации ВСУ и других воинских формирований в особый период. К ним относятся:
- граждане, годные по состоянию здоровья для прохождения воинской службы в мирное или военное время;
- уволенные с воинской службы в запас ВСУ, СБУ и службы внешней разведки;
- уволенные из службы Нацполиции, МВД, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, государственной криминально-исполнительной службы, налоговой и таможенных служб;
- призывники, ранее освобожденные от призыва, (например, проходили военную службу в другой стране, сидели в тюрьме или достигли 27-летнего возраста);
- женщины, имеющие профессию, родственную с военно-учетной специальностью (при условии пригодности по состоянию здоровья и семейному положению).
Резервисты – это граждане, проходящие службу в воинском резерве ВСУ и других воинских формированиях страны. К ним относятся:
- украинцы, уже имеющие контракт с ВСУ на прохождение службы в резерве;
- уволившиеся со службы в ВСУ за годы войны и имеющие боевой опыт.
Очереди призыва военнообязанных и резервистов определит Генштаб ВСУ.
Кто не подлежит призыву?
Не призовут:
- граждан, забронированных на период мобилизации за органами власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
- признанных медкомиссией временно непригодными по состоянию здоровья, но на срок до шести месяцев (с повторным прохождением медкомиссии);
- мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка не старше 18 лет либо содержащих ребенка с инвалидностью;
- усыновителей или приемных родителей, на содержании которых находятся дети-сироты;
- граждан, заботящихся о людях, нуждающихся в опеке (в случае отсутствия других людей, которые такую опеку могут осуществлять).
Как стать на воинский учет?
Согласно закону «О воинской обязанности и воинской службе», военнообязанные должны встать на воинский учет. Если они там, конечно, еще не стоят. Обязаны, согласно закону, встать на воинский учет и все мужчины, эвакуировавшиеся в западные области Украины из других регионов страны.
Для того чтобы встать на воинский учет, необходимо прийти в центр комплектации по месту проживания (бывшие военкоматы) и написать соответствующее заявление.
При себе нужно иметь следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- воинско-учетный документ;
- свидетельство о рождении детей (если есть).