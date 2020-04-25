Возле эстакады на одесском Фонтане развернули сезонную стройку (фото)

Что не так с велопешеходной эстакадой в Одессе: оценка эксперта Одесский транспортный эксперт Петр Обухов подробно разъяснил проблемы и указал изъяны велопешеходного полотна, которое построили между 8-й и 10-й ст. Б. Фонтана. Как оказалось, продолжение Трассы здоровья вышло не таким, как его визуализировали изначально. Из-за новых строек, обвалов и других сложностей эстакаду неоднократно перепланировали, переносили сдачу объекта и увеличили стоимость стройки до 74 миллионов гривен. На что их потратили и что мы получили за эти деньги в итоге? ПОДРОБНЕЕ

Карантинные преображения в центре Одессы: застраиваем-перестраиваем (фото) Это только кажется, что в центре Одессы карантинная картина выглядит только как «двое в масках и с собакой — по делам и бегом». На самом деле, в некоторых исторических точках жизнь очень даже кипит в смысле «застраиваем-перестраиваем-реконструируем». Как по этому поводу точно выразилась одна одесситка (было это в Летнем театре), «выйдем из карантина — не узнаем город». ПОДРОБНЕЕ