Возле эстакады на одесском Фонтане развернули сезонную стройку (фото)

Скоро начало курортного сезона, и на одесском побережье усиленно к нему готовятся. Так, в районе велопешеходной эстакады уже выросло несколько новых объектов, которые сейчас всячески облагораживают.
Появились они недавно.
На каждом присутствует бригада строителей, которые что-то еще там достраивают.
Об этом сообщил с места наш корреспондент.
Рядом с лестницей, ведущей на пляж «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана, возводят каркас и металлические конструкции.
На стройплощадку завезли множество различных строительных материалов.
Подобная ситуация у подъема на эстакаду. На песке пляжной зоны строят помещение из пиломатериалов.
Рабочие рядом тоже конструируют некую деревянную площадку со ступеньками.
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