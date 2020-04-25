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Новости Одессы и Одесской области

Возле эстакады на одесском Фонтане развернули сезонную стройку (фото)

Возле эстакады на одесском Фонтане развернули сезонную стройку (фото)

Скоро начало курортного сезона, и на одесском побережье усиленно к нему готовятся. Так, в районе велопешеходной эстакады уже выросло несколько новых объектов, которые сейчас всячески облагораживают.

Появились они недавно.

На каждом присутствует бригада строителей, которые что-то еще там достраивают.

Об этом сообщил с места наш корреспондент.

Рядом с лестницей, ведущей на пляж «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана, возводят каркас и металлические конструкции.

Стройка развернулась на песчаной зоне пляжа ,,Чайка,,

Стройка развернулась на песчаной зоне пляжа ,,Чайка,,

На стройплощадку завезли множество различных строительных материалов.

Подобная ситуация у подъема на эстакаду. На песке пляжной зоны строят помещение из пиломатериалов.

Рабочие рядом тоже конструируют некую деревянную площадку со ступеньками.

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Артем Виноградов
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