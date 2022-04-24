Война в Украине: в Генштаб ВСУ о ситуации на утро 60-го дня

Сегодня, в воскресенье, 24 апреля 2022 года, начались шестидесятые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. О ситуации на фронтах на утро этого дня сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, противник продолжает проводить наступательные действия на востоке нашей страны с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного «коридора» в аннексированный Крым.

Враг проводит перегруппировку и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии с целью поддержки наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районах населенных пунктов Грабовка, Глубокское и Калинино Гомельской области проводилось инженерное оборудование позиций.

На Северском направлении без существенных изменений. Пограничная служба ФСБ ры продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет переброски дополнительных подразделений. В 60 км от границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК «Искандер-М». Враг продолжает частично блокировать Харьков, обстреливая город и позиции ВСУ.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Курулька и Новая Дмитровка, проводят воздушную разведку позиций подразделений ВСУ с помощью беспилотников в районах населенных пунктов Барвенково, Курулька и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливает позиции наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красную. На Авдеевском направлении наращивает систему противовоздушной обороны.

На Мариупольском направлении противник продолжал огневое влияние и блокировать наши подразделения в районе «Азовстали» и наносит авиационные удары, в том числе и с самолетов дальней авиации. Используя железнодорожное сообщение, противник делает попытки наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобузском направлении враг продолжает удерживать занятые позиции, в отдельных направлениях пытается улучшить тактическое положение, оказывает огневое влияние на позиции подразделений наших войск и объекты гражданской инфраструктуры Украинских населенных пунктов.

За предыдущие сутки ВСУ сбили 9 беспилотников, 3 самолета и 5 крылатых ракет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены 4 танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ