Война в Украине, день 94-й: утренняя хроника Генштаба ВСУ

В субботу, 28 мая 2022 года, начались девяносто четвертые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению россии.

По информации Генштаба ВСУ на утро сегодняшнего дня, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь усиливают охрану белорусско-украинской границы. Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям сил обороны с территории республики.

На Северском направлении противник проводит мероприятия по усилению прикрытия участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Существенные изменения в деятельности подразделений противника не отмечены.

На Слобожанском направлении враг обстреливает подразделения наших войск, стремясь не допустить их дальнейшего продвижения в направлении границы Украины к северу и северо-востоку от Харькова.

На Харьковском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Велись обстрелы в районах населенных пунктов Терновая, Прудянка, Русские Тишки, Кутузовка, Варваровка, Петровка, Михайловка, Коробочкино. Также проводилось дистанционное минирование местности на возможных направлениях действий сил обороны.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточены на удержании занятых позиций, пополнении потерь и запасов, а также создании условий для возобновления наступления.

Велись артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Студенок, Святогорск, Богородичное, Карнауховка и Вернополье, а также авиаудары в районе населенного пункта Довгенькое.

При поддержке артиллерии враг пытался наступать в районе населенного пункта Пасека, но успеха не имел и отошел.

На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия, продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии соприкосновения, наносит ракетные удары, а также увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва и пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, но безуспешно и отошел на ранее занятые позиции.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, выйти в тыл наших войск и нарушить пути логистического обеспечения. При поддержке огня минометов и артиллерии проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Нагорное, Васильевка, Камышеваха и Возрождение, но успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении враг задействовал артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Вторая, Веселое, Авдеевка, Пески и Красногоровка. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах Яковлевки, Авдеевки, Веселого и Каменки.

На Кураховском направлении активных наступательных действий противник не проводил, развернул на огневых позициях реактивную и ствольную артиллерию, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Марьинки, Охотничьего и Павловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях велись обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Полтавка, Красное, Гуляйполе, Орехов, Каменское и других. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского.

В результате действий сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.

Боевые действия продолжаются. Захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Заря и Таврическое. Враг продолжает наращивать систему противовоздушной обороны на Криворожском направлении. Для восполнения потерь обеспечивает группировку снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожено пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник типа «Орлан-10».

В результате действий авиации ВСУ уничтожена ротная тактическая группа противника с техникой и живой силой. В Харьковской области военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.