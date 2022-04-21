Война в Украине, день 57-й: враг упорствует, но несет потери

Сегодня, в четверг, 21 апреля 2022 года, начались пятьдесят седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Идет полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства. Противник пытается продолжать наступательные действия на Донбассе с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба ВСУ, враг также продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал и изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Это свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и далее производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что «зеленых коридоров» больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

Группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбила три беспилотника и одну крылатую ракету.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.

Верим в Вооруженные Силы Украины! И вместе обязательно победим!

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ