Война в Украине, день 52-й: враг обстеливает Харьков и готовится к наступлению на Донбассе

Начались 52-е сутки с начала вероломного вторжения в Украину российских захватчиков. О ситуации на фронтах на утро субботы, 16 апреля 2022 года, информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальным данным, наиболее активные действия противника сейчас фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях. А на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают боевые действия. Основные усилия противник сосредоточил на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и его артобстрелы.

В районе города Изюм рашисты сосредоточили до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. Не исключается активизация действий врага в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково с целью выхода в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории и сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля за городом Мариуполем. Продолжаются обстрелы.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено, враг усилил обстрелы с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Попаснянском направлении противник также постоянно обстреливает подразделения украинских войск и пытается продвинуться вглубь населенного пункта Попасная, но безуспешно.

На Южнобужском направлении противник пытается восстановить боеспособность и пополняет запасы, а также занимается инженерным оборудованием позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка.

В Генштабе ВСУ предполагают, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

В акватории Азовского моря корабельная группировка рф продолжает блокировать порт Мариуполя.

Учитывая пребывание в акватории Черного моря российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», сохраняется высокая вероятность нанесения ракетного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре украинских городов.

За минувшие сутки ВСУ отбили на территории Донецкой и Луганской областей 10 атак врага, уничтожили 3 танка, 1 бронетранспортер, 1 единицу специальной техники, 2 автомобиля и 3 артиллерийских системы противника, захвачен один вражеский бронетранспортер.

Группировка Воздушных сил ВСУ за сутки сбила один самолет противника, один вертолет, 3 беспилотника и 2 крылатые ракеты.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ