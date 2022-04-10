Война в Украине, день 46-й: утренняя сводка с фронтов

Сегодня, 10 апреля 2022 года, пошли уже сорок шестые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению рашистов. Очередную утреннюю сводку с фронтов обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальной информации ВСУ, противник пытается прорвать оборону подразделений ВСУ в районе города Изюма и установить полный контроль над Мариуполем. Также оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Также враг продолжает частично блокировать Харьков и обстреливает город при помощи реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.

В Донецком и Таврическом районах военных действий враг ведет артиллерийские и минометные обстрелы на большинстве направлений, а также проводит штурмовые действия в Мариуполе, наносит авиаудары, пытается захватить центр города.

На Южнобужском направлении противник в очередной раз пытался установить контроль над населенным пунктом Александровка, однако безуспешно: утратил ротную тактическую группу личного состава и технику.

Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии Нововоронцовку, Марьянское, Новогригоровку и Шевченково.

Из-за значительных потерь российские захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время им не хватает медиков и медикаментов.

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики обыскивают дома местных жителей и допрашивают их, требуя сообщить о местах работы близких родственников и о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, участниках АТО/ООС.

В городе Новая Каховка оккупанты печатают в местных типографиях агитационные брошюры, буклеты, плакаты, бланки для проведения так называемого «референдума по созданию Херсонской народной республики».

В Луганской области ужесточаются меры российско-оккупационных администраций по принудительной мобилизации населения на временно оккупированных территориях.

На территории Донецкой и Луганской областей бойцы ВСУ за минувшие сутки отбили восемь атак врага, уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ за сутки сбила три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатые ракеты.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ