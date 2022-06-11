Война в Украине, день 108-й: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Сегодня, 11 июня 2022 года, в сто восьмые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению, Генштаб ВСУ представляет утреннюю сводку с фронта.

По данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают охрану границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения перебрасывания наших войск на другие угрожающие им направления. Агрессор также вел обстрелы артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжает оборону с тем чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск к границе.

На Славянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на подготовке войск к наступлению на Славянск и ведет штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Успешный, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания действий наших войск.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отражены четырнадцать атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ