Война в Украине, день 105-й: как дела в горячих точках?

В среду, 8 июня 2022 года, пошил уже сто пятые сутки с начала вероломного вторжения российского агрессора на территорию Украины. О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня информирует Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок на одном из направлений и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Северском направлении подразделения противника продолжают демонстрационные мероприятия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых рубежей и минирует местность с тем чтобы не допустить продвижения наших войск.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. А чтобы не допустить контрнаступления ВСУ, оборудует огневые позиции в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, но безуспешно и был вынужден отойти.

На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецке, где идут бои. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха ему не принесло. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отстояли эту территорию.

На Бахмутском направлении противник усилил обстрелы с применением оперативно-тактической и армейской авиации, а также вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг с целью сковывания действий наших войск обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка , Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Также был нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный – по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

На Бессарабском направлении без существенных перемен.

За прошедшие сутки силы ВСУ на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили 3 три танка, 5 артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию россии.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ