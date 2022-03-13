Война в Украине, 18-й день: российские нацисты потеряли свыше 12 тысяч личного состава

С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и часть одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно. Представляем вашему вниманию вторую часть опроса известных одесситов, который провела «Одесская жизнь».

Одесситы не перестают шутить даже во время войны. Не бояться врага, а смеяться над ним — это уже огромный шаг к победе Украины!

С начала военных действий в Украине многие (кто-то вынужденно, а кто-то – вполне осознанно) покинули свои дома. Не минула эта участь и многих одесситов, несмотря на то, что по сравнению с другими украинскими городами, у нас сейчас относительно спокойно.

Тем не менее, «волна» эвакуации накрыла далеко не всех – многие наши земляки предпочли остаться в родном городе. Чем же мотивируют они свое решение?

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