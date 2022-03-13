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Война в Украине, 18-й день: российские нацисты потеряли свыше 12 тысяч личного состава

Война в Украине, 18-й день: российские нацисты потеряли свыше 12 тысяч личного состава

Сегодня, 13 марта 2022 года, пошли 18-ти сутки со дня российского вторжения в Украину. Вооруженные силы Украины сообщают о боевых потерях противника на утро этого дня.

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Согласно данным, которые приводятся на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ, в период с начала войны, 24 февраля по 13 марта общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – свыше 12 тыс. человек;
  • танков – 374 единицы:
  • боевых бронированных машин ‒ 1226 единицы;
  • артиллерийских систем – 140 единиц;
  • системы РСЗО – 62 единицы;
  • средства ПВО – 34 единицы;
  • самолетов – 74 единицы;
  • вертолетов – 86 единиц;
  • автомобильной техники – 600 единиц;
  • корабли/катера – 3 единицы;
  • цистерн с ГСМ – 60 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Указанные данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Вы также можете узнать: Война в Украине: ситуация на фронтах на 18-е сутки вторжения РФ

Автор фото: Макс Левин

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Редакция ПРОФИЛЬ

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