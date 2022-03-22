Война в Одессе: 22 марта город обстреляли ракетами, а российские десантники умерли заранее

22 марта выдалось непростым для Одесситов. Российские агрессоры выпустили с военных кораблей 5 ракет по пригородам. 7 раз в городе объявляли воздушную тревогу.

О том, что утром Одесса была обстреляна 5 ракетами, выпущенными с кораблей российского флота, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Кроме того, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что сейчас морской десант российских оккупантов в Одессе вряд ли возможен. Морскую пехоту противника бросили на захват Николаева, где ее большая часть и полегла. Сейчас эти подразделения небоеспособны.

Но вражеские военные корабли продолжают появляться в акватории Одесского залива для психологического давления на защитников города. Периодически пробуют открывать огонь, но получают достойный ответ, поэтому близко к берегу подплывать не решаются.