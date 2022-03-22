Новости Одессы и Одесской области

Война в Одессе: 22 марта город обстреляли ракетами, а российские десантники умерли заранее

Война в Одессе: 22 марта город обстреляли ракетами, а российские десантники умерли заранее

22 марта выдалось непростым для Одесситов. Российские агрессоры выпустили с военных кораблей 5 ракет по пригородам. 7 раз в городе объявляли воздушную тревогу.

Рецепты

О том, что утром Одесса была обстреляна 5 ракетами, выпущенными с кораблей российского флота, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Кроме того, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что сейчас морской десант российских оккупантов в Одессе вряд ли возможен. Морскую пехоту противника бросили на захват Николаева, где ее большая часть и полегла. Сейчас эти подразделения небоеспособны.

Но вражеские военные корабли продолжают появляться в акватории Одесского залива для психологического давления на защитников города. Периодически пробуют открывать огонь, но получают достойный ответ, поэтому близко к берегу подплывать не решаются.

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить