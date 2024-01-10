Война, день 686: наши защитники поразили 9 районов сосредоточения вражеских войск

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара (применив 3 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131», из которых 1 уничтожено), совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, территория и помещения детского оздоровительного центра, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новое, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Тонечко, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак окупантов восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 2 атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Потери врага

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.

Больше информации о потерях – на инфографике: