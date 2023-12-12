Война, день 657: Авдеевка, Марьинка, Бахмут – самые горячие направления фронта

В Генштабе предоставили информацию о ситуации на фронте и потерях врага.

Всего враг нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 15 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 9 ударных БпЛА.

Авиационные удары получили Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: