Война, день 644: уничтожено более тысячи оккупантов, 21 дрон и 2 крылатые ракеты

Информацию о ситуации на фронте и потерях врага предоставили в Генштабе ВСУ.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 14 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину, применив 21 ударный БпЛА типа «Shahed-136/131». Все вражеские дроны уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Ивановка, Степная-Новоселовка Харьковской области; Спорное, Часов Яр, Торецк Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 5 атак.

На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 16 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 27 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского и Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где наши защитники отразили 9 атак противника.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств, состав боеприпасов и станцию ​​радиоэлектронной борьбы противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: