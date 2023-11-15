Война, день 630-й: уничтожен вражеский штурмовик и более 800 оккупантов

Начались шестьсот тридцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Почти на всех участках линии столкновения продолжаются тяжелые бои, но украинские защитники мужественно дают отпор врагам.
За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Всего враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары получили: Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области; Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Северск, Спорное, Клещиевка, Архангельское, Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав и Берислав Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 8 атак.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.
На Бахмутском направлении наши защитники отразили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося загарникам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 17 атак.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак.
На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отвергают противника с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огненное поражение по тыловым районам противника.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены штурмовик Су-25, 2 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 17 разведывательных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника.
По состоянию на утро 15 ноября потери российских войск в Украине составляют около 314 290. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 820 российских оккупантов.
Больше подробностей о потерях противника – в представленной инфографике: